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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

"Зрада": русские пытаются подобраться к нашей стратегической инфраструктуре

48.7т

Русские пытаются через тендерные закупки подобраться к нашей стратегической инфраструктуре.

Вот и сейчас, на тендер по строительству новой ветви киевского метрополитена вышла фирма Интерстройтоннель. Владельцем является некий Владимир Петрук.

И все бы ничего, если бы Владимир не управлял строительными фирмами в Москве и не строил там метрополитен.

Дело в том, что метро исторически является стратегическим объектом инфраструктуры. Метро режимный, секретный объект.

Для тех кто не знает, метрополитен является еще и бомбоубежищем, а также местом хранения стратегических запасов на случай ЧП и войны.

Новости
Система безопасности катится в пропасть

Для того, что бы работать над таким проектом, как метро в РФ, необходимо пройти разрешительную систему ФСБ и сотрудничать с ней.

Так что же получается, владелец московских фирм, сотрудничающий с ФСБ, пытается получить доступ к стратегическому объекту системы безопасности Украины.

Господин Петрук давно озвучил свое отношение к российско-украинской войне и еще в 2017-м выступил за расширение экономических связей.

А я вам скажу, что тут дело не только в экономике. Россияне хотят получить доступ к режимному объекту еще и за наши с Вами деньги.

Это все как дурной сон. Это еще круче закупок реле для Укрзалізниці в РФ.

Так, может сразу пригласить ФСБ и ГРУ РФ на постройки стратегических объектов Украины.

Зачем все эти тендеры. Одни проблемы от него.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
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Минько Вячеслав
Минько Вячеслав
Неудивительно будет если этот тетерук и получит все что считает нужным получить.
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для тендерных крыс должно быть предусмотрено уголовное наказание за допуск к участию любого рашиста
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Саме за "язик и проросийскую позицию" рашисти зруйнували і обікрали Донбас, вигнали мільйони біженців, зараз натиху крадуть українське донбаське вугілля, ліс, зерно, олію - вивозять до себе і в Крим. Раша - це злодії і брехня.Їм нема місця в світі - хай валиться!
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18
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Казначеєва Людмила, вот по поводу кто кого обокрал вам бы не распространяться.
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