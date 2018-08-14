Русские пытаются через тендерные закупки подобраться к нашей стратегической инфраструктуре.

Вот и сейчас, на тендер по строительству новой ветви киевского метрополитена вышла фирма Интерстройтоннель. Владельцем является некий Владимир Петрук.

И все бы ничего, если бы Владимир не управлял строительными фирмами в Москве и не строил там метрополитен.

Дело в том, что метро исторически является стратегическим объектом инфраструктуры. Метро режимный, секретный объект.

Для тех кто не знает, метрополитен является еще и бомбоубежищем, а также местом хранения стратегических запасов на случай ЧП и войны.

Новости Система безопасности катится в пропасть

Для того, что бы работать над таким проектом, как метро в РФ, необходимо пройти разрешительную систему ФСБ и сотрудничать с ней.

Так что же получается, владелец московских фирм, сотрудничающий с ФСБ, пытается получить доступ к стратегическому объекту системы безопасности Украины.

Господин Петрук давно озвучил свое отношение к российско-украинской войне и еще в 2017-м выступил за расширение экономических связей.

А я вам скажу, что тут дело не только в экономике. Россияне хотят получить доступ к режимному объекту еще и за наши с Вами деньги.

Это все как дурной сон. Это еще круче закупок реле для Укрзалізниці в РФ.

Так, может сразу пригласить ФСБ и ГРУ РФ на постройки стратегических объектов Украины.

Зачем все эти тендеры. Одни проблемы от него.