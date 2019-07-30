На грани катастрофы: что творится на популярном курорте Украины

Курортный поселок Кирилловка в Запорожской области рискует оказаться на гране экологической катастрофы. Журналисты OBOZREVATEL выясняли, кто приложил к этому руку.

Подробнее – в нашем материале.

В прибрежной защитной полосе Молочного лимана, имеющего статус гидрологического заказника общегосударственного значения, расположен полигон жидких бытовых отходов. Ежедневно туда ассенизаторами вывозятся тонны нечистот со всей Кирилловки, а это и базы отдыха, которых здесь около 500.

Пляжи Кирилловки vkazivnyk.com

Еще в 2014 году общественный совет при Государственной экологической инспекции в Запорожской области обратился в областную госадминистрацию с просьбой проверить работу коммунального предприятия "Жилкомсервис" (вывозит отходы), по поводу нарушения им природоохранного законодательства.

В итоге экологические проблемы не решены по сей день, о чем неоднократно сообщали в СМИ. Как результат, по данному факту ГУ Национальной полиции в Запорожской области в июле нынешнего года открыло уголовное производство по ст. 243 Уголовного кодекса Украины (загрязнение моря).

Об этом сообщили OBOZREVATEL в Мелитопольской местной прокуратуре.

Полигон жидких бытовых отходов недалеко от лимана Кадр из видео

Заключение общественного совета вокруг экологической ситуации в Кирилловке за 2014 год. Ситуация не поменялась

Проблема с отходами в свою очередь приносит заинтересованным лицам серьезные деньги. Наши журналисты пообщались с жителями Кирилловки, которые рассказали, что ежедневно с одной базы вывозится пять машин отходов (стоимость одной машины – 800 грн). Учитывая, что в Кирилловке полтысячи баз, выходит сумма с шестью нолями.

"При этом ни бюджет Кирилловки, ни бюджет Мелитополя этих денег не получает. Все идет через черную кассу", – сообщил наш собеседник.

Поселок Кирилловка на карте Google. Maps

"Эти махинации происходят через коммунальные предприятия, которые подчиняются Мелитополю. А власть в городе принадлежит "вечному" мэру Сергею Минько", – утверждают источники среди местных бизнесменов.

Напомним, что полиция начала расследование вопиющих нарушений, произошедших на округе №80 в Мелитополе во время выборов в Раду, где победил Минько.

Как сообщал OBOZREVATEL, деятельность городского головы Мелитополя на протяжении пяти лет нанесла колоссальный урон бюджету и интересам города, считают местные жители. А депутаты горсовета обратились в полицию, прокуратуру, ГБР и НАБУ.

Также поступило уже несколько сообщений "о беспредельном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей" в Мелитополе и Кирилловке. В поле зрения попали городской голова Мелитополя Сергей Минько и сельский голова курортной Кирилловки Иван Малеев.

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