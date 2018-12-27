Це дійсно свято якесь. Традиційний передноворічний інформаційний голод дає про себе знати. Як результат, на шпальтах вітчизняних і не тільки вітчизняних видань з’являється ціла купа такого собі інформаційного спаму.

Ну наприклад. В Києві Міністерство юстиції презентувало громадськості відремонтований корпус Лук'янівського слідчого ізолятора. Це вони на світлині символічну стрічку до нього перерізають.

Цитую. На ремонт лише одного корпусу Лук'янівського централу, на 25 камер, було витрачено 3 мільйони гривень. А зараз найцікавіше – радіатори централізованого опалення пофарбували золотими фарбами. Все, як полюбляв колишній гарант.

У камерах встановлені кондиціонери, телевізори, нові комфортні нари, новенька сантехніка. А чо, все нормально. Досвід папередників свідчить – до неочікуваних поворотів долі краще підготуватися заздалегідь. Бо воно може й не пощастити своєчасно встигнути на гвинтокрил і, кинувши напризволяще золотий батон, "зробити ноги".

А так все вже готово для прийому нової зміни арештанів у комфортні умови головного централу країни. Акурат за три місяці до президентських виборів – аби встигти усунути можливі недоліки.

Ідемо далі. Поки в Києві повним ходом ремонтують приміщення камерного типу, життя у провінції також б’є ключом.

З Закарпаття повідомляють: тамтешні поліціянти викрили чергову підпільну базу нафтопродуктів, яка була розташована на території санаторію "Перлина Карпат".

Нафтопродукти надходили на базу в санаторії завдяки зробленій місцевими кулібіними дірці у магістральному нафтопроводі "Броди-держкордон" поруч з Мукачево. Довжина нелегального трубовідводу склала приблизно 2 кілометри.

Тепер винахідникам загрожує чималий термін ув’язнення. Але шанси, що вони опиняться у новеньких камерах Лук'яновки, мізерні. Як то кажуть – не з вашим щастям.

Ну і наостанок – про новини зі світу науки, про імпортних винахідників. Солідні вчені мужі нарешті повідомили світу головну причину, яка викликає переїдання. Здогадайтеся – що це за причина?

Цитую: американські науковці з Єльського університету виступили з гіпотезою, що звичка переїдати виникає через вживання їжі.

Подейкують, що після того, як ця гіпотеза буде остаточно доведена, науковці почнуть працювати над пошуком причин, чого колеса – круглі, чому дерева ростуть вверх, а не вниз, чому якщо з розбігу бахнутися башкою об стіну, вона починає гудіти. Башка, не стіна.

Інформаційний спам – він суворий. Саме тому не втомлююсь повторювати – сумно не те, що люди з науковими ступенями страждають фігнею. Сумно те, що про їх наукові прориви на повному сурьйозі повідомляють поважні інформаційні агенції. І зверніть увагу – не тільки вітчизняні.