''Знания проглатывал'': стало известно, кто готовил Рослякова к бойне в Керчи

Подозреваемый в теракте в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков прошел подготовку в крымском центре "Эгида+", который специализируется на обучении правилам безопасного обращения с оружием и подготовке охранников.

По данным "Крым.Реалии", сотрудники учреждения являются выходцами из силовых структур аннексированного Крыма, которые работают по лицензии российского Министерства образования. В центре подтвердили, что Росляков успешно прошел в июле шестичасовую программу "по безопасному обращению с оружием", а теоретическая часть обучения ему давалась очень хорошо..

"Предоставил паспорт и медицинскую справку, как полагается. Ничего странного в его поведении замечено не было", – рассказал сотрудник.

По версии росСМИ, Росляков заплатил 4 тысячи рублей вместо 6, якобы получив скидку из-за тяжелого материального положения.

"Я сразу обратил на Рослякова внимание как на целеустремленного юношу. Знания по оружию и безопасному с ним обращению он словно проглатывал", – рассказал преподаватель центра Леонид Ящук.

Подросток уклончиво отвечал на вопрос, какое именно оружие он хочет приобрести. Парень тогда заявил, что хочет стать охотником, а ружье пока не присмотрел. Сертификат по завершению курса стал одним из документов, который дает право на получение лицензии на оружие. А медицинскую справку Росляков получил в психоневрологическом диспансере и городской поликлинике.

Как выяснили журналисты, "Эгида +" находится по улице Кубанской в Симферополе. Оно было зарегистрировано в 2015 году. По данным российского реестра юрлиц, центр принадлежит крымскому предпринимателю Дмитрию Лыкину. А возглавляет его экс-сотрудник СБУ, полковник Александр Шмигельский.

В начале 2000-х он работал заместителем начальника крымского главка Службы безопасности, затем командовал крымским подразделением "Альфа", а в 2004 году перешел на службу в управление борьбы с терроризмом и защиты участников уголовного судопроизводства департамента защиты национальной государственности главка.

Учредителями организации также являются экс-депутат Севастопольского горсовета от Компартии, еще один полковник СБУ Александр Ежов, депутаты подконтрольного России крымского парламента от "Единой России" Сергей Тарасов, Виталий Полищук, член Общественной палаты Крыма Александр Аматуни и крымский бизнесмен Михаил Новик. В центре также преподает еще один экс-силовик, один из основателей общественной организации "Союз ветеранов ГАИ и ГИБДД Крыма" Юрий Любарский.

Инструкторы центра готовы обучать за 6 тысяч рублей обращению с оружием, а еще за 2 тыс. сверху – принять экзамен.

Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом колледже расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес в учебное заведение оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение.

Позже его нашли мертвым в библиотеке. По некоторым данным, Росляков долго готовился к бойне и тренировался в стрельбе возле заброшенного завода, а также в специальном центре. Более того, парень накануне трагедии подходил подготовку в Симферополе. Также журналисты нашли место, где он стрелял по мишеням и собирал взрывчатку. Там же находился сожженный ноутбук подростка.

Как сообщал OBOZREVATEL, до нападения Рослякова заметили в компании двух неизвестных в военной форме, когда он покупал винтовку и патроны.