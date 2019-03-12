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Знали схемы? Луценко прокомментировал скандал с НАБУ

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В 2017 году материалы, из которых вытекает возможная коррупционная деятельность сотрудников НАБУ в сотрудничестве с руководителем компании "Оптимумспецдеталь" Андреем Рогозой, были направлены в антикоррупционное бюро и с тех пор дела по ним не проводились.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на совместном брифинге с председателем Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук, главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком, министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, отвечая на вопрос о расследовании журналистов по коррупции в оборонном комплексе страны.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

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"Общество интересует были ли разворовывания средств "Укроборонпрома" и была ли коррупция со стороны должностных лиц концерна и гособоронных предприятий, а также членов их семей. Эту информацию может вам предоставить исключительно НАБУ. Кто начал расследование, тот доводит его до конца. Единственное, что могу сказать: еще в 2017 году материалы, из которых вытекает возможная коррупционная деятельность сотрудников НАБУ в сотрудничестве с Рогозой, были направлены в НАБУ. Согласно заявлению руководителя САП, никаких действий в этом деле НАБУ не проводило", — сказал он.

Луценко подчеркнул, что ни президент, ни генпрокурор не могут влиять на деятельность НАБУ по закону.

"ГФС, СБУ и военная прокуратура сделали свое дело: посадили на скамью подсудимых мошенников и доначислили убытки в бюджет. О разворовывании с марта 2016 года мы ждем ответа от НАБУ. Поэтому переводить в политическую плоскость и обвинять лично президента — глупо", — резюмировал генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта вышла завершающая часть расследования журналистов, в котором они утверждают, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро знали и были замешаны в скандальных схемах вокруг "Укроборонпрома". По их словам, почти все силовые структуры заводили уголовные дела против компаний "золотых мальчиков". Однако со временем НАБУ, СБУ, ГПУ и Нацполиция "или прятали, или спускали расследование на тормозах". При этом утверждается, что расследования "пропадали не бесплатно".

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Персона
Юрий Луценко
Место
Украина
Теги
УкроборонпромГПУ& НАБУ НАБУ
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Севченко Николай
Севченко Николай
Некоторые журнашлюшки выполняют заказ, чтобы выбить Пороха из второго тура. Если туда пройдет Юля и Зеленский, то обиженные олигархи победят на выборах и вернуться к кормушке. А им пофиг на войну и на Россию.
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