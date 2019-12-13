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13 декабря • обновлено в 14:37
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Знали и молчали: Лещенко указал на странные детали в деле Шеремета

4.7т
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Бывший народный депутат Сергей Лещенко указал на некоторые странные детали в расследовании по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Свои предположения он высказал в своем Telegram-канале.

"Полиция смогла задокументировать сеть сообщников, когда целенаправленно одному из фигурантов – "Пистолету" (Иван Вакуленко) – вручили повестку с указанием не просто номера уголовного дела, а именно “дела Шеремета”, чтобы отследить, как они все начнут созваниваться. В результате фигурант застрелился", – написал он.

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Также Лещенко отметил, что один из телефонов, который фигурирует в деле, и который находился на прослушке, был продан одному из фигурантов в тюрьме, когда он уже находился под стражей.

"И он по нему созванивался с другими фигурантами, потому что это была единственная связь с внешним миром", – добавил он.

Кроме того, экс-нардеп сообщил, что о раскрытии убийства Шеремета полиция планировала объявить на прошлой неделе, но они ждали экспертизу из Британии, и она пришла позже намеченной даты.

Убийство Шеремета

Убийство Шеремета

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Павел Шеремет Сергей Лещенко
Место
Украина
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