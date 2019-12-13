Знали и молчали: Лещенко указал на странные детали в деле Шеремета

Бывший народный депутат Сергей Лещенко указал на некоторые странные детали в расследовании по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
Свои предположения он высказал в своем Telegram-канале.
"Полиция смогла задокументировать сеть сообщников, когда целенаправленно одному из фигурантов – "Пистолету" (Иван Вакуленко) – вручили повестку с указанием не просто номера уголовного дела, а именно “дела Шеремета”, чтобы отследить, как они все начнут созваниваться. В результате фигурант застрелился", – написал он.
Также Лещенко отметил, что один из телефонов, который фигурирует в деле, и который находился на прослушке, был продан одному из фигурантов в тюрьме, когда он уже находился под стражей.
"И он по нему созванивался с другими фигурантами, потому что это была единственная связь с внешним миром", – добавил он.
Кроме того, экс-нардеп сообщил, что о раскрытии убийства Шеремета полиция планировала объявить на прошлой неделе, но они ждали экспертизу из Британии, и она пришла позже намеченной даты.
Убийство Шеремета
Как сообщал OBOZREVATEL:
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.
Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировано". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.
В деле об убийстве журналиста Шеремета фигурирует ветеран войны на Донбассе Иван Вакуленко, которого после повестки на допрос нашли мертвым при странных обстоятельствах.
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