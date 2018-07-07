"Знала что-то страшное": Житомирщину всколыхнуло загадочное убийство женщины

В Житомирской области в городе Бердичев при загадочных обстоятельствах погибла 37-летняя женщина по имени Валерия.

Как говорится в сюжете ТСН, она вышла погулять с собакой в светлое время суток, а через час уже была мертвой.

Соседи же предполагают, что женщина могла стать случайным свидетелем чего-то страшного. При этом в полиции версий пока что не озвучивают.

Валерия была убита примерно в 800 метрах от дома. На месте трагедии вытоптаны трава и кусты, поэтому предполагается, что женщина боролась с нападавшим. В полиции говорят, уже неживую женщину нашел случайный прохожий.

"Он обнаружил ее в 21:20. Со слов свидетелей и очевидцев, женщина в 20 часов вышла на улицу, то есть в период времени один час с ней произошло событие. Во время осмотра тела были обнаружены многочисленные телесные повреждения", - рассказали в полиции.

Вероятно, нападавший орудовал ножом, поскольку на теле погибшей обнаружены колото-резаные раны. Окончательно это должна подтвердить экспертиза. Это было не ограбление, потому что украшения, телефон и ключи от квартиры остались у женщины.

У погибшей осталась 12-летняя дочь и муж, который работает в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Бердичеве произошло жуткое ЧП в торгово-развлекательном центре.