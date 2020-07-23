Знакомому Максима Плохого в Харькове объявили подозрение: в чем обвиняют

Вероятному сообщнику луцкого террориста Максима Плохого (Кривоша) в Харькове объявили подозрение в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Об этом "Укринформ" сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко. На данный момент 43-летний мужчина находится в Харьковском СИЗО.

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

"Досудебным расследованием было установлено, что накануне харьковчанин получил почтовое отправление от человека, что захватил заложников в городе Луцк. По словам харьковчанина, он получил монеты. Сейчас эта информация проверяется", – рассказал Чубенко.

По его словам, мужчина имел и другие контакты с террористом. Прокуратура будет просить взятие подозреваемого под стражу. Ожидается, что меру пресечения мужчине будут выбирать 23 июля.

Ранее OBOZREVATEL писал, что правоохранители показали фото вероятного сообщника луцкого террориста Максима Плохого (Кривоша) в Харькове. Мужчину задержали по месту жительства и изъяли у него боеприпасы.