Знакомились в сети под видом женщин: СБУ разоблачила хитрый способ вербовки украинцев

Российские спецслужбы и подконтрольные им представители "МГБ Л/ДНР" пытались завербовать военнослужащих Вооруженных сил Украины через социальные сети.

Как установила военная контрразведка Службы безопасности, террористы сначала устанавливали личный контакт в соцсетях под видом лиц женского пола. Потом они предлагали украинским воинам передавать информацию военного и общественно-политического характера за деньги, передает пресс-служба ведомства.

Сотрудники СБУ, в частности, разоблачили вербовочный подход ФСБ РФ к руководителю одного из подразделений ВСУ, который проходит службу в районе проведения Операции Объединенных сил (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Через одну из соцсетей подконтрольное российским спецслужбам лицо установило и поддерживало контакты с украинским военнослужащим. Женщина во время развития якобы личных отношений узнала о его службе в ВСУ.

Во время переписки она предложила военному осуществлять сбор информации в интересах ФСБ за денежное вознаграждение, особо подчеркивая "материальные преимущества сотрудничества со спецслужбами России", – сказано в сообщении.

Коллаж

Женщина также заявляла, что в случае предоставления представителям иностранной стороны важных данных, военному будет обеспечен выезд в РФ с возможностью получения жилья.

После получения данного "предложения" военнослужащий обратился к сотрудникам украинской спецслужбы и предоставил подробные показания об обстоятельствах вербовки.

Служба безопасности Украины призвала пользователей соцсетей быть бдительными и в случае получения вербовочных предложений от иностранных спецслужб настойчиво обращаться в СБУ.

Пресс-служба добавила, что граждан, которые отказались от преступных задач иностранного государства, иностранной организации или их представителей и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании, освобождают от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 УК.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российский представитель миссии ОБСЕ на Донбассе Николай Алексеев постил в соцсетях пожелания смерти украинцам и прославлял террористов "ДНР" и "ЛНР".

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