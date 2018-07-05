"Знак солидарности": в Харькове разнесли офис ЛГБТ-сообщества

Поздно вечером в среду, 4 июля, в Харькове неизвестные напали на офис ЛГБТ-сообщества PrideHub, где устроили погром и зажгли дымовую шашку.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Следственно-оперативная группа полиции нашла два пустых баллончика и корпус гранаты, - они были направлены на экспертное исследование.

По факту инцидента открыли уголовное дело по статье о хулиганстве, мера пресечения по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Как рассказала координатор PrideHub Анна Шарыгина, ее организация расценивает действия нападавших как "наступление на свободу слова и свободу самовыражения".

"Они учинили погром в туалете и составе отходов, сорвали картины, побили посуду. Мы оцениваем действия радикальной группировки как очередную попытку наступления на свободу слова и свободу самовыражения - на этот раз методами психологического и физического давления, совершения материального ущерба и запугивания", - заявила она.

В свою очередь издание 057.ua опубликовало комментарий нападавшей стороны, представители которой так и не назвались.

"Такие заведения во время войны с оккупантом недопустимы. В этот сложный период для страны мы, как никогда, должны пропагандировать здоровые национальные ценности и традиционный институт семьи. Кроме этого, мы помним недавний разгон и избиение полицией националистов, которые вышли против КиевПрайда. Поэтому вчерашние действия можно расценивать и как знак солидарности с пострадавшими патриотами", - говорится в обращении нападавших.

Напомним, ранее в Украине жестоко избили организатора ЛГБТ-марша.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы высказались, стоит ли в стране разгонять ЛГБТ-парады.