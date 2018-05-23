Знайте "героя" в лицо: появилось фото человека, надругавшегося над флагом Украины

В сети показали фото мужчины, который поджег государственные флаги в городе Городок Львовской области.

Соответствующий снимок опубликовал журналист Олег Божик в Facebook в комментариях к заявлению советника главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова Михаила Апостола.

"Вот оно", – подписал журналист снимок в ответ на заявления пользователей, что нужно распространить изображение этого мужчины, чтобы все видели.

"Только что вернулись домой. Сегодня все оперативно сработали и результатом этого является то, что преступник задержан! Спасибо нашим активистам Апостольской Четы, неравнодушным патриотическим жителям города, районной власти, полиции и СБУ", – написал Апостол.

По словам советника главы МВД, мужчина, подпаливший украинский флаг, находится в отделени полиции.

"Это существо из восточной Украины сейчас в отделении полиции и слова, которые он сказал, чтобы объяснить свой поступок были: "Я не люблю Украину, хочу жить в России". Вот такие люди среди нас. Будем бдительны. Сигнализируйте любые проявления сепаратизма", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция задержала мужчину, который надругался над украинскими флагами.