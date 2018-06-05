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"Зловещий ад": экс-регионал в эфире КремльТВ унизил Украину

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Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко заявил, что Украина якобы нарушает все нормы международного права и назвал нашу страну "зловещим адом".

Такие заявления прозвучали в эфире пропагандистского ток-шоу "Особая статья", передает "Звезда".

"Я осознанно иду на это. Хватит молчать - это раз. Надо говорить правду. Сегодня Украина превращается в зловещий ад. Сегодня Украина нарушает все нормы..." - утверждает он, не оперируя при этом никакими аргументами.

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Алексей Журавко

Скриншот с видео

При этом Журавко также без доказательств начал обвинять украинскую власть в крушении малайзийского Boeing на Донбассе.

Мало того, экс-регионал договорился до того, что без каких-либо оснований обвинил президента Украины в том, что тот якобы лично отдал приказ.

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Правда, при этом Журавко не учел тот момент, что Петр Порошенко возглавил страну 7 июня, а Boeing сбили 17 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава РФ Владимир Путин признал, что в зоне проведения ООС на Донбассе террористы "Л/ДНР" используют российское оружие.

Персона
Петр Порошенко
Место
Россия
Объект
Партия регионов
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