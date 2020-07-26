Злополучный танкер Delfi причастен к махинациям Курченко – результаты расследования

Танкер Delfi, который президент Зеленский поручил убрать до 20 июля, участвовал в контрабандных сделках олигарха из окружения Януковича Курченко и вероятно принадлежит ексдепутату от "Партии регионов".

Об этом говорится в программе Watchdogs.Розслідування на телеканале "Прямой".

Журналисты отметили, что 4 июля во время "экскурсии" к затонувшему танкеру Владимира Зеленского сопровождал бывший нардеп от "Партии регионов" Юрий Голиков. Он вел переговоры по поднятию танкера и представлял интересы судовладельца. Голиков зафиксирован на видео с Зеленским.

В официальном отчете о расследовании аварии указано, что Delfi принадлежит британской компании "Мистер Дрейк ПиСи". А эта компания принадлежит анонимной офшорке с Маршалловых островов – "Телин менеджмент".

Голиков в беседе с журналистом Watchdogs подтвердил информацию, которая ранее распространялась только в интернете. Реальным владельцем Delfi является бывший депутат Николаевского областного совета от "Партии регионов" Олег Ковтунов.

"Компании Олега Ковтунова и непосредственно танкер Delfi фигурировали в криминальной истории – одесская полиция считала, что они принимали участие в контрабандных операциях группы Курченко - одного из олигархов времен Януковича, который заработал миллиардное состояние буквально за пару лет - именно на контрабанде горючего. Что делал Delfi в 2019 в Одесском заливе? Вероятно, нелегально работал как плавучая автозаправочная станция", – говорится в расследовании.

Сейчас под следствием находится только капитан Delfi – за то, что якобы нарушил правила судоходства. Авторы расследования отмечают: после того, как танкер выбросило на берег и стало понятно, что он мог работать в Одесском заливе только как нелегальная бензоколонка, до сих пор никто не понес ответственности.

Как известно, президент потребовал убрать танкер Delfi со одесских вод до 20 июля. Уложиться в отведенные Зеленским временные рамки исполнителям его распоряжения не удалось. Сорвалась и следующая попытка убрать танкер, которая была сделана 25 июля: оборвался трос, с помощью которого пытались извлечь судно из воды.