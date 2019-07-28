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Злой одессит
Злой одессит
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Кто подставил Украину в Ливии

7.1т

Российские СМИ раздувают историю с уничтоженными в Ливии украинскими самолетами Ил-76ТД, пытаясь желаемое выдавать за действительное.

Ливийская многоходовочка или кто подставил Украину в Аль-Джофре

Если честно, я даже не сомневался, что история с уничтожением двух украинских Ил-76ТД получит гипертрофированную огласку в гибридных СМИ. Уж слишком много признаков заранее подготавливаемой информационной диверсией. И то, что первичный вброс пошел через ресурс Diana Mihailova, осуществляющий украинофобскую деятельность в LiveJournal, под покровительством кураторов аффилированных ГРУ, с определенной поддержкой второсортных информационных площадок, не отменяло и поддержки ресурсов федерального значения. Что и произошло к сегодняшнему дню.

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Теперь про инцидент и некий "украинский след" в поставках оружия в Ливию пишет не только микроблогер и подконтрольные площадки, но и такие крупные СМИ как “Федеральное агентство новостей”, “РИА Новости”, “Российская газета” и другие.

Но, следует понимать, что всё это на самом деле всего лишь замыливание информационного пространства “заготовкой” и отвлечение всеобщего внимания от того, что россияне и есть те, кто поставляет оружие Хафтару. Кроме того, российские военные, в лице ЧВК, помогают генералу в планировании и осуществлении военных операций. В частности, об этом подробно писал британский таблоид The Sun, отметив, что в Ливии размещено несколько десятков военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ГРУ) которые занимаются подготовкой бойцов Халифы Хафтара. Так же при помощи РФ в Ливии уже обустроены две военные базы на северо-восточном побережье страны – в городах Тобрук и Бенгази.

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В свою очередь, всего две недели назад, свои поставки оружия и прямую военную помощь российская пропаганда попыталась забить информационным белым шумом о поставках в Ливию из Франции ПТРК Javelin.

Таким образом, российская пропаганда и её безграничный медиаресурс старается выводить на передний план отвлекающие внимание темы, прикрывая свои поставки оружия в Ливию, а так же прямую поддержку Хафтара, и сына Каддафи. Ведь на этом противостоянии Россия получает несказанный, со времен Сирии, профит.

При этом стоит отметить, что в этой истории просматривается не только информационная заготовка, но и традиционная работа россиян чужими руками.

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В частности, известно, что авиакомпанию ООО "ЕВРОПА ЭЙР", которой принадлежат уничтоженные в Ливии Ил-76ТД контролирует Джайдип Мирчандани (Jaideep Mirchandani), который так же является владельцем: Rayyan Air Pvt Ltd., Veteran Avia LLC, Aerospace One, SA, Agneet Sky Limited, Aeolus FZE, Aerospace Company FZE , Aircon Beibars FZE, и Aristeidis A. Pappas.

Примечательно, что ещё 8 ноября 2016 коммунальное предприятие “Международный аэропорт Николаев” посетили представители компании “Sky One FZE” из Объединенных Арабских Эмиратов, в лице Джайдип Мирчандани, Руслана Нефедова, Мажед Альхамели, Юлия Боброва, с целью подписания меморандума. То есть, интерес украинским потенциалом авиаперевозок у этих лиц возник ещё задолго до активизации боевых действий в Ливии.

При этом согласно размещенной на сайте Бюро промышленности и безопасности США информации, Джайдип Мирчандани и члены его семьи обвиняются действиях, которые противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США. В частности, речь идет о попытках использовать зарегистрированный в США самолет для транспортировки российской валюты для поддержки правительства Сирии.

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То есть, данный персонаж уже всплывал в попытке транспортировать российский, скажем так груз, в страну, где ведутся активные боевые действия, в том числе и по вине РФ.

В данном контексте стоит упомянуть, что в 2011 через гражданина РФ Ваграма Симоняна во время самого разгара гражданской войны в Ливии, наперекор эмбарго ООН, осуществлялась поставка оружия из Албании в Бенгази. Так же, этот же гражданин РФ осуществлял поставки оружия в Сомали, в провозгласивший автономию район Пунтленд, так же нарушая эмбарго ООН. В обоих случая использовалась армянская авиакомпания “Ветеран Авиа”.

И вот теперь, мы имеем следующую многоходовочку.

Россияне, принимающие непосредственное участие в очередном витке кровопролития в Ливии, используют классическую схему, когда их "грязные дела" делаются "чужими руками", а именно авиакомпании регистрируются в других странах на граждан третьих стран, а перевозку оружия осуществляют через четвертые страны.

В случае, когда факт поставки всплывает – Россия здесь не при чём, а виноват тот, кто засветился! В данном случае на передний план выводится именно компания с украинской регистрацией, но не находящийся в опале в США владелец-индус, или то, что оружие ОАЭ из FZE, где, кстати, русскими спецслужбами (особенно ГРУ) зарегистрировано множество компаний (понятно, что на иностранцев и местных) по торговле оружием и товарами двойного назначения.

С учетом всего вышеизложенного я уверен, что нашим службам следует сосредоточиться не столько на приостановке сертификатов компаний, как уже сделала Государственная авиационная служба Украины 26 июля в отношении грузовой авиакомпании ООО "Европа Эйр", сколько заняться проверкой руководства этой и ряда других компаний. Ведь подобного рода коммерческий симбиоз, как мы можем видеть, эксплуатируется гибридным врагом одновременно по целому ряду направлений, для решения целого спектра задач и нанесения серьёзного вреда, в том числе и Украине.

Ливийская многоходовочка или кто подставил Украину в Аль-Джофре

Ливийская многоходовочка или кто подставил Украину в Аль-Джофре

Ливийская многоходовочка или кто подставил Украину в Аль-Джофре

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Источник: uc.od.ua
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Rembo Dgon
Rembo Dgon
Автор статьи явно дурко или обдолбаный нахрен такой бред писать.
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Пивоваров Сергей
Пивоваров Сергей
Автор статьи сидит на тяжелой наркоте -здравый человек при памяти и в ясном сознании такой бред не напишет!!!
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
да то х.ня .самолетики..при "кровавом",Кадафи,Ливия была очень даже благополучной и богатой страной,причем даже по сравнению с многими так сказать "европейскими ",странам..а вот произошла так наз "революция".,как называлась ,уже всем похй,но народу погибло и подохло немеряно еще больше вынождено было сьебывать со своей родины..так вот,когда будут наказывать тех,кто совершил этот преступный и античеловечный по своей сути и итогам ,переворот???!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Нэзабаром Сравні, они жили богаче чем сегодня в России, не говоря про остальное СНГ. Богаче поляков и словаков.
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