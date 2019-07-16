Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости расследований

Злой одессит
Злой одессит
Украинский блогер Все статьи автора

Гвоздь в крышку гроба марионеток Кремля

18.4т

История с арестом и приговором замкомвзвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива в Италии до глубины души возмутила не только многих украинцев, но и создала соответствующий ажиотаж в самой Европе.

Во многом потому, что с одной стороны имело место явно заказное дело против представителя правительственной силовой структуры, защищавшей государственный строй от вторжения из вне, с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии, а с другой, степень аффилированности европейских марионеток Кремлем явила миру свои масштабы. И не исключено, что дело Маркива станет большой ошибкой не только для так называемого итальянского правосудия, но и нынешних итальянских властей. И вот почему.

Новости
"Дело" Маркива будет извержением вулкана для Италии

Напомню, что накануне обвинительного приговора в открытый доступ, через американское издание BuzzFeed News, попали записи тайных переговоров между депутатами правой партии “Лига Севера”, главой которой является нынешний вице-премьер Италии Маттео Сальвини и российскими чиновниками.

По сути, представленный на всеобщее обозрение фактаж стал причиной для начала разбирательства по вопросу финансирования итальянских популистов Россией. В свою очередь, примечательно, что регион Ломбардия, где проходил суд над Виталием Маркивом полностью контролируется партией "Лига севера".

А потому, можно смело говорить о том, что партия, финансируемая Кремлем и пробившаяся в высшие эшелоны власти, принялась сразу же выполнять неприкрытую заказуху от своих кураторов. Но, даже не в этом вся соль.

Новости
Власть сменится не на выборах

Как вы знаете, намедни, итальянская полиция провела обыски в ячейках радикалов, обосновавшихся в провинциях Турина, Варезе, Павии, Новары и Форли. В ходе этой спецоперации был выявлен арсенал из девяти боевых ружей, 20 штыков, 306 единиц огнестрельного оружия и ракеты класса “воздух-воздух”.

Примечательно, что некоторые из этих радикалов участвовали в войне на Донбассе на стороне пророссийских террористов, а их ячейки были размещены в основном на севере Италии, где, опять же, господствует “Лига севера”.

Таким образом, за сравнительно короткий срок, стало известно о том, что итальянские популисты финансировались Кремлем, в их северном анклаве формировались радикальные группы с серьезным арсеналом, а итальянские суды выдают политизированные решения в угоду российским кураторам. И все это происходит в самом сердце мирной и вальяжной Европы. Прямо таки эхо из далеких тридцатых годов прошлого века, не находите?

И если европейское сообщество в срочном порядке не забьет гвоздь в крышку гроба кремлевских марионеток, поводом чему вполне может послужить сфабрикованное дело Маркива, то этот гвоздь тогда забьют уже в крышку гроба самого европейского сообщества. Все предельно просто и выбор невелик.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Злой одессит Злой одессит
Место
Италия
Источник
Источник: uc.od.ua
Поделиться в Facebook
24
Комментарии
14
16
Смешно
149
Интересно
70
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Костров Федя
Костров Федя
Злой пе.тух выдаёт свои предположения за действительность. С большой долей вероятности, а доказательств как всегда ноль.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Ронович Рон
Ронович Рон
Скоро по всей Европе будут преследовать и сажать этих убийц детей и женщин Донбасса.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Machynsky Lesik
Machynsky Lesik
Ронович Рон, стареков-шахтьоров-трахтористов забыл вставить....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Украине нужно ввести против Италии мощные санкции. Италия уже в истерике.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2

Блоги / мнения

ads pixel