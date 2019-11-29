"Зла не держу": водитель маршрутки рассказал о встрече с Кулебой

Детский омбудсмен Николай Кулеба предоставил денежную помощь водителю, который на микроавтобусе врезался в его авто.

Об этом "ТСН" рассказал сам пострадавший в ДТП водитель Вадим. Он отметил, что уже выписался из больницы и продолжает восстанавливаться дома.

"К Кулебе приехал по собственному желанию. Все мы люди, он пострадал больше, чем я даже. Я на него зла не держу… Относительно моего больничного, Кулеба меня поддержал – финансово помог. Оплатил, можно сказать, мое лечение", – рассказал парень о встрече с чиновником в больнице.

Вадим добавил, что после аварии отделался нетяжелыми ранами – сотрясение мозга, ушибы.

При этом он подчеркнул, что не является безработным, как первоначально сообщал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он работает водителем и, когда произошла авария, ехал из Киева на предприятие, где трудоустроен.

Водитель маршрутки пришел к Кулебе в больницу

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