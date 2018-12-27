Кому "выгоднее" "зимняя война", действительно kb россия подготовилась к агрессии и ждет повода, чтобы ударить по Украине?

Если отбросить все симпатии и антипатии и просто взвесить все действия и заявления Украины и России относительно того, кому выгодна война, то все становится вполне понятным.

Российские политики, эксперты, СМИ и официальный кремль заявляют, что именно нам нужна эскалация конфликта и именно мы должны сейчас пойти в наступление или осуществить другие провокации. Все это мы осуществим для того, чтобы россия дала ответ и затем в конфликт вмешались США, чтобы захватить россию - такова основная причина нашей "кровожадности". А еще эта провокация нужна Президенту Украины Петру Порошенко, чтобы поднять свой рейтинг на будущих президентских выборах в Украине.

Эти причины столь популистские, тупые и беспричинные, что человеку, который может думать и анализировать, они просто кажутся смешными.

Во-первых, если Украина спровоцирует россию на ответ, то вполне возможно, что ее удар будет настолько мощным, что мы сможем его не выдержать (мощность армии рф больше в разы). Во-вторых, наши союзники в США полностью понимают, что откровенное вмешательство их в конфликт на стороне Украины является началом мировой войны государств, имеющих ядерное оружие. То есть, Америка (в отличие от россии) вполне осознает, что такое на самом деле ядерная угроза.

Украине неоправданно рискованно провоцировать россию на активизацию боевых действий, так как вероятность вмешательства США очень мала. Даже если они и вмешются, то могут это сделать не в том объеме, как рассчитывала Украина, или позже, не так активно. А это - большие потери для нас. Поэтому говорить, что провокация выгодна Украине - полный бред. Мы - люди практичные, в отличие от соседей, поэтому то, что нам не нужно, мы не будем делать.

О том, что провокация выгодна Порошенко, который несмотря на огромные риски и угрозы все же бросится активизировать конфликт, втянув всю страну в войну - тоже нецелесообразно и достаточно противоречиво.

Во-первых, во время таких обострений на Донбассе или в Керченском проливе рейтинг Петра Порошенко наоборот падал, поэтому военные действия для него - политическая "смерть" как президента и кандидата. Он это прекрасно понимает, поэтому все время работает в другом направлении - там, где перспективнее для него.

Донбасс, конечно, он пытается вернуть, но другими, политическими методами. В частности, основные усилия Петр Порошенко прилагал и прилагает для привлечения на Донбасс международных миротворцев. Путь, хоть и непопулярный у радикально настроенной части украинского общества, однако действенный и с минимумом человеческих потерь.

Это для Порошенко гораздо выгоднее в политической сфере: когда есть миротворцы - силовое напряжение спадает "со скрипом", но запускаются политические процессы.

Как следствие, под давлением мирового сообщества россию выдворяют из Донбасса, там начинают работать инвестиции и регион интегрируется (косо-криво, но обязательно интегрируется) в Украину. Войны нет, а есть политика. В ней Порошенко-политик себя чувствует значительно увереннее, чем Порошенко-главнокомандующий на войне, где он может потерять все.

Поэтому уже несколько лет Петр Алексеевич пытается повернуть ситуацию в Донбассе в другую сторону, воздействовать на нее политическими рычагами. И это ему удавалось, поэтому идти в другую военную сферу он не захочет.

Это прекрасно поняли в Кремле. И когда в начале осени вопрос миротворцев начал решаться (с торгами и уступками всех сторон), россия внезапно "затормозилf" его и начала подтягивать войска в аннексированный Крым и на границы с Украиной.

Фактически, с начала октября сосед срочно увеличил группировки ударных соединений на украинском театре военных действий, говорит о готовности его к вторжению. То есть, тогда еще не "вбрасывались" в информпространство никакие байки о "химических атаках", "керченских провокациях", "перекопских танковых прорывах", а россия уже была готова "давать нам сдачи" и наступать на Украину.

В россии понимают, что именно политическим путем Украина обязательно отберет и Донбасс, и Крым, а силовым (учитывая военную мощь), нам это сделать будет очень трудно. Поэтому и направляет ситуацию в выгодное для себя русло, готовясь к активизации конфликта. Здесь она - "на коне". А применяя методы информационного воздействия в "гибридной" войне, запускает "месседжи", что провокацию осуществим мы, потому что "это выгодно для рейтинга Порошенко".

То, что в зимнее время россия значительно больше любит проводить свои военные кампании, мы уже убедились из опыта оккупации Донбасса. Тем более, что есть и информационные поводы (весенние выборы в Украине). Поэтому эксперты делают довольно верные выводы - сейчас очень "подходящее" для россии время активизировать боевые действия.