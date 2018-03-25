"Зима отступила": в МВД показали ловушки для авто на трассе

Зима в Украине отступила, но на смену ей пришла огромная грязь на дорогах.

Пресс-служба МВД показала настоящие ловушки для автомобилей.

В субботу, 24 марта, спасателям пришлось вытаскивать из них шесть машин.

"Очередным караулом 14 Государственной пожарно-спасательной части отбуксирован грузовой автомобиль, который находился в пределах Доманевского района на 158 километре автодороги Р-75 Тимково-Балта-Александровка. А в пгт. Очаков на ул. Первомайская спасатели 22 Государственной пожарно-спасательной части оказали помощь по извлечению грузового автомобиля, который съехал на грунтовую дорогу и застрял", - сказано в сообщении.

При этом правоохранители призывают быть крайне осторожными.

"Если непогода застала вас в дороге, не отчаивайтесь. Звоните на горячую линию 101", - заявили они.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети опубликовали фото и видео, которые показывают ужасное состояние дороги Николаев – Кропивницкий.