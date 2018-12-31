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Жуткое ДТП во Львове с ''евробляхером'': в деле случился неожиданный поворот

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Виновником аварии на "евробляхах", которая произошла во Львове 30 декабря, оказался 25-летний местный житель — сотрудник полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области. По состоянию на 31 декабря водитель был задержан. По факту ДТП было открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

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ДТП Львов

ДТП Львов

Игорь Зинкевич/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Львове 30 декабря авто на европейской регистрации наехало на остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина.

ДТП произошло около 6:50 на улице Ивана Франко, 68, после чего водитель скрылся.

Место
УкраинаЛьвов
Тег
Національна поліція
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Вообще-то за подобное надо давать пожизненное!
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Evlanov Sergey, вообще-то ты простой тролль, а не судья и даже не следователь
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