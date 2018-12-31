Жуткое ДТП во Львове с ''евробляхером'': в деле случился неожиданный поворот

Виновником аварии на "евробляхах", которая произошла во Львове 30 декабря, оказался 25-летний местный житель — сотрудник полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области. По состоянию на 31 декабря водитель был задержан. По факту ДТП было открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Полицейскому грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

ДТП Львов Игорь Зинкевич/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Львове 30 декабря авто на европейской регистрации наехало на остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина.

ДТП произошло около 6:50 на улице Ивана Франко, 68, после чего водитель скрылся.