Жуткое ДТП в Одессе: люди заблокировали "дорогу смерти"

В понедельник, 4 июня, одесситы перекрыли движение на участке дороги, где в субботу под колесами внедорожника погибла маленькая девочка.

Люди перекрыли дорогу в семь утра, именно в это время здесь наиболее оживленное движение. На акцию протеста вышло больше полусотни человек, говорится в сюжете ТСН.

Чтобы остановить машины, участники акции просто переходили дорогу туда-сюда и скандировали: "Светофор!". Пробки не было, авто разворачивались и ехали в объезд.

Отмечается, что на этом нерегулируемом пешеходном переходе установлен лишь предупредительный светофор, на котором горят два желтых сигнала. Однако на этом участке дороги большинство водителей его игнорируют, тем более, что и зебра практически незаметна.

Здесь, на окраине Одессы, машины уже едут как на скоростной дороге и не притормаживают на переходе. Поэтому местным приходится каждый раз рисковать жизнью, всего лишь переходя дорогу. Они говорят, обращались в различные инстанции с просьбой установить обычный светофор, но безрезультатно.

Подобные акции люди обещают проводить еженедельно, пока чиновники их не услышат и не выполнят их требования.

Говорят, за последний год на этом месте под колесами автомобилей погибли четверо человек, еще несколько были травмированы. После трагедии, которая произошла здесь в субботу, 2 июня, люди возмутились и решили достучаться до чиновников.

"Да и для водителей эта акция – предостережение. Вероятнее всего, в этой пробке есть такие, кто проезжает здесь каждый день или хотя бы иногда. Ведь эта дорога ведет к выезду из города и к объездной, а уже оттуда можно добраться и в аэропорт, и на рынок "7 километр", – сказано в сюжете.

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