Жуткое ДТП в Кривом Роге: в МВД пригрозили "драконовскими мерами"

Министерство внутренних дел требует ужесточить ответственность за наиболее грубые нарушения правил дорожного движения. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду.

Об этом в эфире ObozTV заявил спикер МВД Артем Шевченко, комментируя смертельную аварию в Кривом Роге, где погибли 8 человек.

По его словам, подозреваемый в смертельном ДТП задержан. "Сейчас формируется подозрение, полиция сообщит, когда это подозрение будет предъявлено. Все участники установлены, расследование будет быстрым", - пообещал он.

Шевченко напомнил, что после резонансного ДТП в Харькове, где водитель Елена Зайцева сбила насмерть 6 человек на тротуаре, МВД вместе с Нацполицией и Министерством инфраструктуры разработали законопроект относительно наведения порядка на дорогах, который значительно усиливает ответственность за нарушение некоторых правил дорожного движения.

Спикер МВД заявил, что этот законопроект попал в парламентский комитет по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности и "лежит там мертвым грузом".

"Документ направлен на значительное сокращение аварийности на дорогах, на значительное увеличение ответственности за отдельные нарушения, в том числе – за пьянство за рулем и другие наиболее вопиющие нарушения. Кому-то эти меры могут показаться слишком жесткими или даже "драконовскими", - сообщил Шевченко.

"Мы не можем допускать конвейер смертей на наших дорогах, который был сегодня утром в Кривом Роге", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее полиция подтвердила информацию о 18 пострадавших и 8 погибших в результате ДТП.