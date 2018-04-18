Жуткое ДТП в Кривом Роге: скончался еще один пострадавший

Утром 18 апреля в больнице Кривого Рога скончался мужчина, который накануне получил травмы в аварии с участием маршрутки, автобуса и легковушки.

Таким образом, количество жертв возросло до 9. Информацию о новой жертве обнародовал заведующий приемного отделения Криворожского городской клинической больницы №2 Владимир Степанов, передает "Громадське".

Ее подтвердил главный врач и заведующий отделением политравмы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее были опубликованы первые имена и фото раненых и погибших в ДТП.