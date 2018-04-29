Жуткое ДТП в Кривом Роге: количество погибших возросло

В Кривом Роге в ночь на воскресенье, 29 апреля, умер пассажир маршрутки, которая попала в жуткую аварию 17 апреля.

Погибший стал 11-й жертвой масштабного ДТП. Об этом сообщает "Первый Криворожский".

В больнице до сих пор находятся пострадавшие в результате аварии, в том числе в реанимации лежит один человек.

ДТП в Кривом Роге

В то же время отмечается, что некоторые обращаются за медицинской помощью повторно.

Напомним, 17 апреля в Кривом Роге столкнулись маршрутка, легковушка и автобус. Пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская рассказала, что водитель легковушки Александр Волков серьезно болен.

Позже выяснилось, что он врезался в маршрутку, поскольку опаздывал на автовокзал.

Как сообщал "Обозреватель", 20 апреля суд избрал меру пресечения Волкову в виде содержания под стражей без права на залог.