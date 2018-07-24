Жуткое ДТП в Харькове: на заседании суда потребовали отпустить Зайцеву

Адвокат обвиняемой в кровавом ДТП в Харькове Елены Зайцевой Юлия Козарь впервые возразила против продления меры пресечения в виде содержания под стражей.

О ходе судебного рассмотрения сообщает Telegram-канал MediaPort. Защитница аргументировала свое возражение тем, что прокуратура не доказала существования рисков.

Отмечается, что ходатайство о продлении меры пресечения Зайцевой и еще одному подозреваемому Геннадию Дронову заявили 24 июля на заседании.

В свою очередь, эксперт по транспортным исследованиям Виталий Варлахов рассказал, что Lexus Зайцевой не мог затормозить вовремя. Об этом сообщает 057.ua.

"Использовалась скорость в пределах 65-120 километров в час. При скорости 103-106 километров в час Дронов и Зайцева могли избежать ДТП. Минимальное расстояние Lexus при зеленом сигнале было не более 38 метров от разметки. Остановка была невозможна", - отметил он.

Эксперт отметил, что столкновение Lexus и Volkswagen на видеозаписи не зафиксировано.

Напомним, 18 октября в центре Харькова произошло страшное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

4 апреля Киевский районный суд Харькова продлил Зайцевой и Дронову меру пресечения до 1 июня. 24 апреля в суде дали показания свидетели, сообщившие, что Зайцева ехала точно не на зеленый сигнал светофора.

11 мая были озвучены результаты технической экспертизы машин подозреваемых в ДТП. 17 мая в суде рассказали о результатах исследования видеозаписей, которые доказали нарушение правил со стороны подсудимых. 22 числа эксперты озвучили данные по исследованию автомобилей Зайцевой и Дронова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня Зайцеву заметили на улице, что вызвало скандал в медийном пространстве. Позже стало известно, что подозреваемая оказалась вне стен СИЗО, потому что ее вывозили в клинику.