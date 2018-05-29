Жуткое ДТП с украинцами в Венгрии: опубликовано первое видео

В сети появилось видео с места ДТП в Будапеште с двухэтажным туристическим автобусом, следовавшим из Украины.

В результате столкновения с ограничителем высоты почти весь второй этаж, где находились два десятка пассажиров, был снесен. Последствия аварии можно увидеть в сюжете euronews (magyarul).

По предварительным данным пострадали 28 человек, 8 из них получили тяжелые травмы.

По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе находились почти 50 пассажиров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Венгрии столкнулись микроавтобус и грузовик. Девять человек погибли.