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Жуткое ДТП с украинцами в Польше: стали известны подробности

3.7тЧитать новость на украинском

В больницах нескольких населенных пунктов Польши находится 37 украинцев, пострадавших в ДТП с автобусом, 10 из которых — дети.

"По состоянию на 10 утра в субботу в больницах находилось 37 человек, в том числе 10 детей", - сказано в сообщении RMF.

Отмечается, что в автобусе находилось 54 человека. Все являются гражданами Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа в Польше в Подкарпатском воеводстве автобус с украинской регистрацией попал в ДТП, в результате которого погибли три человека и десятки пострадали.

Читайте все новости по теме "Война на дорогах" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на дорогах
Место
Польша
Объекты
ДТПпострадали украинцы
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ЭрЪ ХейтЪ
ЭрЪ ХейтЪ
жалкая смрадная жиза вонючих гастарбайтеров и их выблядков! парашемойки разбились. тоже мне новости. да и хуй с ними! рогулятинам рогульское
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Nizialek Vladimir
Nizialek Vladimir
ЭрЪ ХейтЪ, Ты выблядок который вылез из жопы своей конченной мамы. Такое жалкое подобие как ты будет вонять всю жизнь. такое хуйло как ты всеми гоним,тебя в детстве били ,сцали на голову и ебали в зад.вот ты чмо косорылое и бесишься.)))))
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KEXXX FM
KEXXX FM
Отношусь с пониманием к новости выше. Советую при первых признаках слабости в организме заряжать свою "батарейку". keksfm.kiev.ua прием круглосуточно.
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