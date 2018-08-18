Жуткое ДТП с украинцами в Польше: стали известны подробности

В больницах нескольких населенных пунктов Польши находится 37 украинцев, пострадавших в ДТП с автобусом, 10 из которых — дети.

"По состоянию на 10 утра в субботу в больницах находилось 37 человек, в том числе 10 детей", - сказано в сообщении RMF.

Отмечается, что в автобусе находилось 54 человека. Все являются гражданами Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 августа в Польше в Подкарпатском воеводстве автобус с украинской регистрацией попал в ДТП, в результате которого погибли три человека и десятки пострадали.