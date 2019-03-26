Жуткое ДТП с мажором в Одессе: очевидец раскрыл новые подробности

Вторым водителем на Porsche, который был показан на видео жуткого ДТП в Одессе, оказался местный предприниматель Георгий Бочоришвили.

Как сообщает "Думская", бизнесмен сообщил, что был свидетелем аварии, но в гонке с погибшим не участвовал.

"BMW прошел настолько близко, что чудом не задел мой автомобиль. Дальше все произошло на моих глазах, мы сразу остановились, вызвали скорую и дождались полицию, спасателей и медиков. С погибшими я знаком не был, и ни в каких гонках не участвовал. В салоне со мной была моя супруга, ехали домой. Выражаю родным и близким свои соболезнования", – рассказал он.

Георгий Бочоришвили является председателем совета директоров строительной компании "ЗАРС".

Георгий Бочоришвили Думская

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 марта в Одессе автомобиль BMW X6 врезался в припаркованную машину, затем влетел в столб и загорелся. В результате ДТП 33-летняя пассажирка BMW погибла на месте. 22-летний водитель был доставлен в реанимационное отделение местного госпиталя, где впоследствии скончался.

За рулем BMW был Шамиль Гаджиев. Погибшая пассажирка – Виктория Кравченко, дочь бывшего владельца одесской гостиницы "Моцарт".

Также в сети появилось видео момента столкновения автомобиля BMW X6 с Porsche в Одессе в ночь на 24 марта, в результате чего погибли Гаджиев и Кравченко.

Позже брат погибшего в ДТП в Одессе парня выложил фото с похорон.

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