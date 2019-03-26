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Жуткое ДТП с мажором в Одессе: очевидец раскрыл новые подробности

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Вторым водителем на Porsche, который был показан на видео жуткого ДТП в Одессе, оказался местный предприниматель Георгий Бочоришвили.

Как сообщает "Думская", бизнесмен сообщил, что был свидетелем аварии, но в гонке с погибшим не участвовал.

"BMW прошел настолько близко, что чудом не задел мой автомобиль. Дальше все произошло на моих глазах, мы сразу остановились, вызвали скорую и дождались полицию, спасателей и медиков. С погибшими я знаком не был, и ни в каких гонках не участвовал. В салоне со мной была моя супруга, ехали домой. Выражаю родным и близким свои соболезнования", – рассказал он.

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Георгий Бочоришвили является председателем совета директоров строительной компании "ЗАРС".

Георгий Бочоришвили

Георгий Бочоришвили

Думская

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 24 марта в Одессе автомобиль BMW X6 врезался в припаркованную машину, затем влетел в столб и загорелся. В результате ДТП 33-летняя пассажирка BMW погибла на месте. 22-летний водитель был доставлен в реанимационное отделение местного госпиталя, где впоследствии скончался.

  • За рулем BMW был Шамиль Гаджиев. Погибшая пассажирка – Виктория Кравченко, дочь бывшего владельца одесской гостиницы "Моцарт".

  • Также в сети появилось видео момента столкновения автомобиля BMW X6 с Porsche в Одессе в ночь на 24 марта, в результате чего погибли Гаджиев и Кравченко.

  • Позже брат погибшего в ДТП в Одессе парня выложил фото с похорон.

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Место
УкраинаОдесса
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Ш. Олег
Ш. Олег
Надеюсь, что отыщутся записи с камер наружного наблюдения или автомобильных видеорегистраторов. И что одесская полиция не закроет на них глаза. По погибшему и выжившему джигитам я не особо скорблю, а девушку жалко…
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Рад Юрий
Рад Юрий
В одном джиев, в другом швили. Заебали марсиане, своих ублюдков хватает!
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