МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Жуткое ДТП под Житомиром: разбившаяся маршрутка была неисправной

2.8тЧитать новость на украинском

Маршрутка, попавшая в ДТП у села Глыбочица на Житомирщине, жертвами которого стали 10 человек, выехала в рейс неисправной.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, было установлено, что автобус марки D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ривненской области, который в нарушение Правил дорожного движения не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации.

Отмечается, что владельцу автобуса, водитель которого стал виновником столкновения, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 287 УК Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или другое нарушение их эксплуатации).

Новости
Смертельные ДТП с маршрутками: за что будут лишать лицензии перевозчиков

Расследованием 20 июля 2018 указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свидетель ДТП на Житомирщине рассказала детали трагедии.

Читайте все новости по теме "Война на дорогах" на Обозревателе.

Тема
Война на дорогах
Место
УкраинаЖитомир
Объект
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги