Жуткое ДТП под Житомиром: разбившаяся маршрутка была неисправной

Маршрутка, попавшая в ДТП у села Глыбочица на Житомирщине, жертвами которого стали 10 человек, выехала в рейс неисправной.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, было установлено, что автобус марки D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ривненской области, который в нарушение Правил дорожного движения не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации.

Отмечается, что владельцу автобуса, водитель которого стал виновником столкновения, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 287 УК Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или другое нарушение их эксплуатации).

Расследованием 20 июля 2018 указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свидетель ДТП на Житомирщине рассказала детали трагедии.