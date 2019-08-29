Авто уничтожено: под Винницей произошло жуткое ДТП с погибшими

В Винницкой области легковой автомобиль Opel, в котором находились четыре человека, слетел в кювет и перевернулся. В результате погибли двое парней.
ДТП произошло ночью 28 августа на автодороге Лукашовка – Ладыжин. Как сообщили в пресс-службе ГУНП Винниччины, водитель легковушки не справился с управлением (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).
В результате аварии 26-летний водитель и 25-летний пассажир – жители Тростянецкого района – погибли на месте. Еще две пассажирки, 18 и 19 лет, получили телесные повреждения. Также в салоне находился еще 29-летний пассажир, он не пострадал.
ДТП под Винницей
Полиция открыла уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ДТП под Винницей
Авария произошла на дороге Лукашовка – Ладыжин
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области в ДТП погибла супружеская пара. Их мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. У погибших остались четверо детей, младшему из которых – четыре года.
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