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Авто уничтожено: под Винницей произошло жуткое ДТП с погибшими

1.7т Читать материал на украинском

В Винницкой области легковой автомобиль Opel, в котором находились четыре человека, слетел в кювет и перевернулся. В результате погибли двое парней.

ДТП произошло ночью 28 августа на автодороге Лукашовка – Ладыжин. Как сообщили в пресс-службе ГУНП Винниччины, водитель легковушки не справился с управлением (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

В результате аварии 26-летний водитель и 25-летний пассажир – жители Тростянецкого района – погибли на месте. Еще две пассажирки, 18 и 19 лет, получили телесные повреждения. Также в салоне находился еще 29-летний пассажир, он не пострадал.

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ДТП под Винницей

ДТП под Винницей

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ДТП под Винницей

ДТП под Винницей

Авария произошла на дороге Лукашовка – Ладыжин

Авария произошла на дороге Лукашовка – Ладыжин

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области в ДТП погибла супружеская пара. Их мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем. У погибших остались четверо детей, младшему из которых – четыре года.

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Темы
Криминал Война на дорогах
Место
Украина Винница
Теги
ДТП авто Национальная полиция Украины
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