Жуткие цифры растут: озвучена статистика ДТП в Украине за 2019 год

ДТП уносят огромное число человеческих жизней, и по данным Всемирной организации здравоохранения являются основной причиной смертности среди молодежи.

Цифры ужасны, в течение 2019 года в Украине в ДТП погибли 3 454 человека, из которых 164 – дети.

Подробнее – в нашем материале.

По данным Департамента патрульной полиции, с 1 января по 31 декабря прошлого года в нашей стране произошло более 160 тыс. аварий.

По сравнению с 2018 годом количество погибших в 2019-м возросло на 3,1%; пострадавших – на 6%.

Статистика ДТП за 12 мес. 2019 г.: Украина, Киев, Киевская обл.

Расскажем о нескольких жутких авариях, произошедших в 2019-м.

Огромная скорость

1 января в поселке Казанка Николаевской области лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В результате – восемь погибших и двое пострадавших.

По данным СМИ, стрелка спидометра в автомобиле, который выехал на встречную полосу, застыла на отметке 200 км/час.

В ДТП погибли Юлия и Руслан Мельниковы с сыном Никитой

Результат лобового столкновения

Потерял всю семью

10 июля произошла авария в Долинском районе Ивано-Франковской области. В легковой автомобиль Ford Focus, в котором находилась семья с двумя сыновьями 3 и 5 лет, врезался автомобиль KIA Sportage, которым управлял пьяный депутат Подбережского сельского совета.

Малыши погибли на месте происшествия, а их мать скончалась в больнице через несколько дней.

Владимир Чоп потерял жену и двух сыновей

ДТП в Долинском районе

Смертельный маршрут

В Одесской области 21 сентября в результате столкновения переполненной людьми маршрутки с грузовиком погибли 9 человек. В числе погибших был 18-летний парень и 19-летняя девушка.

В ДТП погиб 17-летний Марк Редькин

Погибшая в аварии 18-летняя Кристина Саустян

Основные причины ДТП

Приведем топ-5 причин, которые, по данным Департамента ПП, стали основными при возникновении ДТП в 2019 году.

– нарушение правил проезда перекрестков;

– несоблюдение правил безопасной дистанции;

– нарушение правил маневрирования;

– превышение допустимой скорости движения;

– управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

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