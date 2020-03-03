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3 марта • обновлено в 10:13
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Жуткие фото разбитого ракетой грузовика ВСУ попали в сеть

6.9т
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Фото украинского грузовика КрАЗ с бойцами ВСУ, который был уничтожен российскими наемниками 1 марта, попали в сеть.

Их опубликовала пресс-служба прокуратуры Луганской области. По факту гибели украинского воина и ранения еще четверых открыто производство.

"1 марта 2020 года вблизи населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района был открыт огонь из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по военному грузовом автомобилю, который развозил продукты питания", – отметили в ведомстве.

Выпущенный снаряд попал в кабину грузовика. Элементы ракеты были изъяты следователями на месте трагического происшествия.

Уничтоженный украинский грузовик

Уничтоженный украинский грузовик

Прокуратура Луганской области

Уничтоженный украинский грузовик

Уничтоженный украинский грузовик

Прокуратура Луганской области

Уничтоженный украинский грузовик

Уничтоженный украинский грузовик

Прокуратура Луганской области

Уничтоженный украинский грузовик

Уничтоженный украинский грузовик

Прокуратура Луганской области

Как сообщал OBOZREVATEL, пятеро украинских воинов получили ранения, еще двое – боевое поражение во время столкновений с террористами "Л/ДНР" на Донбассе 1 марта. Еще один воин погиб.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Зачет.
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ефимов владимир
ефимов владимир
Патерь нету.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А где в заголовке ПОДЛО и ЦИНИЧНО оккупанты напали на всу...или вшивое всу МОЩНО опeздюлилиcь на передовой.
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