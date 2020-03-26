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26 марта • обновлено в 10:21
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Жуткие фото ракетного удара по грузовику ВСУ показали в сети

2.6т
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В сети показали последствия атаки террористов из ПТРК по грузовому автомобилю Вооруженных сил Украины на Донбассе несколько недель назад.

Фото обломков противотанковой управляемой ракеты и уничтоженного грузовика появились на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Авторы публикации отметили, что, к счастью, тогда все защитники Украины остались живы.

Последствия атаки террористов из ПТРК

Последствия атаки террористов из ПТРК

Facebook "Повернись живим"

Последствия атаки террористов из ПТРК

Последствия атаки террористов из ПТРК

Facebook "Повернись живим"

"Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями и регулярно обстреливают позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия. А еще русские и их наемники не пренебрегают обстреливать машины, которые перевозят, например, продукты питания", – написали волонтеры под жуткими снимками.

Последствия атаки террористов из ПТРК

Последствия атаки террористов из ПТРК

Facebook "Повернись живим"

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, ни один защитник Украины не пострадал.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Повернись живим
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Golan Sim
Golan Sim
Нашим у,пор,отым адептам майдана крайне необходимо сор,вать процесс мирного урегулирования в Донбассе, поэтому подлые ОБС,ТРЕЛЫ воинов ВСУ со стороны отмороженных нацбатовцев будут идти по нарастающей и, конечно же, во всём этом наши майдановские сми будут обвинять республиканских защитников Донбасса.
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Livesey David
Livesey David
Потерь нет.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Перевозят, продукты питания для карателей....уже пособник украинских батальонов сс.
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