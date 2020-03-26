В сети показали последствия атаки террористов из ПТРК по грузовому автомобилю Вооруженных сил Украины на Донбассе несколько недель назад.

Фото обломков противотанковой управляемой ракеты и уничтоженного грузовика появились на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. Авторы публикации отметили, что, к счастью, тогда все защитники Украины остались живы.

Последствия атаки террористов из ПТРК Facebook "Повернись живим"

Последствия атаки террористов из ПТРК Facebook "Повернись живим"

"Российские оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями и регулярно обстреливают позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия. А еще русские и их наемники не пренебрегают обстреливать машины, которые перевозят, например, продукты питания", – написали волонтеры под жуткими снимками.

Последствия атаки террористов из ПТРК Facebook "Повернись живим"

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. К счастью, ни один защитник Украины не пострадал.

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