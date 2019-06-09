Жуткая ДТП с ребенком в Конотопе: суд вынес решение по полицейскому

Сотрудника Конотопского отдела полиции, который 7 июня сбил на автомобиле своего начальника 10-летнего ребенка, взяли под стражу.
Полтавский суд вынес соответствующее решение на заседании в воскресенье, 9 июня, передает "ТСН".
Отмечается, что полицейского направили в СИЗО на два месяца, назначив альтернативу в виде залога размером в 30 необлагаемых минимумом доходов граждан. При этом, подозреваемый от комментариев отказался.
Место ДТП
facebook.com/Semenikhin
Подозреваемый (между полицейскими)
ТСН
Отметим, мальчик, который попал под колеса сержанта полиции, находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него диагностировали травмы головы, грудной клетки и брюшной полости.
Напомним, действия водителя были квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее тяжкие телесные повреждения).
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 марта в городе Переяслав-Хмельницкий под Киевом полицейские подстрелили 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова. Ребенок умер умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам. Вскоре их задержали.
Недавно глава Нацполиции рассказал жуткие подробности убийства ребенка, отметив, что о его пулевом ранении стало известно с опозданием.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".
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