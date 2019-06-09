Жуткая ДТП с ребенком в Конотопе: суд вынес решение по полицейскому

Сотрудника Конотопского отдела полиции, который 7 июня сбил на автомобиле своего начальника 10-летнего ребенка, взяли под стражу.

Полтавский суд вынес соответствующее решение на заседании в воскресенье, 9 июня, передает "ТСН".

Отмечается, что полицейского направили в СИЗО на два месяца, назначив альтернативу в виде залога размером в 30 необлагаемых минимумом доходов граждан. При этом, подозреваемый от комментариев отказался.

Место ДТП facebook.com/Semenikhin

Подозреваемый (между полицейскими) ТСН

Отметим, мальчик, который попал под колеса сержанта полиции, находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него диагностировали травмы головы, грудной клетки и брюшной полости.

Напомним, действия водителя были квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее тяжкие телесные повреждения).

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