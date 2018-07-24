Жуткая авария в Черкассах: водитель на тротуаре задавил мать с ребенком

Во вторник, 24 июля, в Черкассах в результате ДТП погибли женщина и ее 6-летний ребенок.

По данным полиции, авария произошла на перекрестке улиц Черновола и Чайковского, передает местный сайт "Про все".

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Так, водитель BMW протаранил Fiat, который вылетел на тротуар, где в тот момент находилась мать с ребенком. Они погибли на месте ДТП.

Новости Под Киевом в жутком ДТП погибли запорожцы

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Водитель BMW бросил машину и скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля в Киеве в районе станции метро "Дорогожичи" автомобиль влетел в толпу людей на тротуаре, в результате чего погиб один человек.