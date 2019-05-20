Отдых за 5 годовых зарплат и Porche для сына: журналисты разоблачили заоблачные богатства Кернеса

Журналисты раскрыли имущество скандального мэра Харькова Геннадия Кернеса, которое записано на его родственников.
В расследовании "Наши деньги" подчеркивается, что существенная часть богатств политика записана на его гражданскую супругу Оксану Гайсинскую (чтобы посмотреть видео, поскролльте вниз).
Геннадий Кернес
Forbes Украина
Авто
С 2019 года Гайсинская владела Bentley Brooklands, Rolls-royce Ghost, BMW x-6, Audi A8. В целом на момент покупки они стоили 700 тысяч долларов.
Пасынок Кернеса также ездит на дорогих автомобилях, которые записаны на его маму Оксану. Так, в 21 год парень стал владельцем Porche Panamera.
Недвижимость
С 2015 года гражданская супруга Кернеса владеет квартирой в центре столицы Украины, общая площадь которой составляет 150 кв. м. Приблизительная стоимость жилплощади – 25 млн грн.
Гайсинская имеет две квартиры в Харькове, общей площадью 300 кв. м и стоимостью 300 тысяч долларов.
Журналисти также нашли фото жены Кернеса в Лондоне возле одного из домов на улице Бейкер стрит. Скорее всего, именно в этом доме проживает сын Гайсинской Родион.
Стоит отметить, что аренда квартиры в этом доме на три года стоит приблизительно 390 тысяч долларов.
Отдых
По информации расследователей, в 2014 году Кернес вместе с супругой отдыхали в одном из фешенебельных отелей на Мальдивах (65 тысяч гривен в сутки).
Недельный отдых на двоих обойдется практически в 500 тысяч гривен, что составляет пятилетнюю официальную зарплату мэра по меркам 2014 года.
Однако это не самый дорогой отдых, который был у пары. Так, отдых в одном из отелей стоил Кернесу практически 1,5 млн грн.
Бизнес
Официальная часть бизнеса Кернеса, по словам журналистов, принадлежит его супруге, а одной из ее компаний – торговая площадь в Харькове. На протяжении нескольких лет горсовет отдавал в аренду компании Гайсинской эту землю, а со временем фирма приватизировала этот участок.
Также в бизнес-империю Кернеса входят несколько компаний, которые занимаются недвижимостью и медиа. К тому же, Кернес является бизнес-партнером скандального путинского олигарха Павла Фукса, который обосновался в Украине.
Напомним, что Геннадий Адольфович Кернес организовал масштабные коррупционные схемы, которые лишают Харьков миллиардов гривен.
Ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что чиновник Кернеса был завербован и передавал информацию россиянам. Так, директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта городского совета Семена Хмельницкого задержали из-за подозрения в государственной измене.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кернес пять лет избегает ответственности по уголовному делу о пытках, похищении человека и угрозах убийством. Мэр Харькова просто не является на заседания, а судьи благосклонно считают причины его неявки уважительными.
Путинский олигарх Павел Фукс хочет стать теневым "смотрящим" своего родного города Харькова и определяется с кандидатурой губернатора области. Главным претендентом на этот пост якобы является первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса – Игорь Терехов.
Российский миллиардер Павел Фукс не имеет законных оснований пребывать в статусе гражданина Украины, поскольку завладел документами обманным путем.
Фукс развернул масштабную дискредитационную кампанию против главы редсовета OBOZREVATEL Михаила Бродского из-за того, что СМИ опубликовало ряд резонансных статей о том, как олигарх провернул хитрую схему с долгами Киевского метрополитена.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственно в карман путинского миллиардера.
В отместку за публикации о скандальной сделке Фукс начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, баннерную рекламу, а также планировал разгонять свою дезинформацию с проплаченных бордов.
Узнав об этом, Бродский заявил, что будет защищать свою репутацию от провокаций Фукса в суде.
Также Бродский подчеркнул, что не давал никакого согласия на использование своих фото на заказных бордах Фукса. В этой связи он предупредил все бордовые компании о готовящейся провокации.
Кроме того, Бродский раскрыл еще одну многомиллиардную схему Фукса в Украине. По его словам, олигарх сумел заполучить контроль над Госгеонедрами в Украине и даже пытался шантажировать бизнесмена на этой почве.
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