Отдых за 5 годовых зарплат и Porche для сына: журналисты разоблачили заоблачные богатства Кернеса

Журналисты раскрыли имущество скандального мэра Харькова Геннадия Кернеса, которое записано на его родственников.

В расследовании "Наши деньги" подчеркивается, что существенная часть богатств политика записана на его гражданскую супругу Оксану Гайсинскую (чтобы посмотреть видео, поскролльте вниз).

Геннадий Кернес Forbes Украина

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С 2019 года Гайсинская владела Bentley Brooklands, Rolls-royce Ghost, BMW x-6, Audi A8. В целом на момент покупки они стоили 700 тысяч долларов.

Пасынок Кернеса также ездит на дорогих автомобилях, которые записаны на его маму Оксану. Так, в 21 год парень стал владельцем Porche Panamera.

Недвижимость

С 2015 года гражданская супруга Кернеса владеет квартирой в центре столицы Украины, общая площадь которой составляет 150 кв. м. Приблизительная стоимость жилплощади – 25 млн грн.

Гайсинская имеет две квартиры в Харькове, общей площадью 300 кв. м и стоимостью 300 тысяч долларов.

Журналисти также нашли фото жены Кернеса в Лондоне возле одного из домов на улице Бейкер стрит. Скорее всего, именно в этом доме проживает сын Гайсинской Родион.

Стоит отметить, что аренда квартиры в этом доме на три года стоит приблизительно 390 тысяч долларов.

Отдых

По информации расследователей, в 2014 году Кернес вместе с супругой отдыхали в одном из фешенебельных отелей на Мальдивах (65 тысяч гривен в сутки).

Недельный отдых на двоих обойдется практически в 500 тысяч гривен, что составляет пятилетнюю официальную зарплату мэра по меркам 2014 года.

Однако это не самый дорогой отдых, который был у пары. Так, отдых в одном из отелей стоил Кернесу практически 1,5 млн грн.

Бизнес

Официальная часть бизнеса Кернеса, по словам журналистов, принадлежит его супруге, а одной из ее компаний – торговая площадь в Харькове. На протяжении нескольких лет горсовет отдавал в аренду компании Гайсинской эту землю, а со временем фирма приватизировала этот участок.

Также в бизнес-империю Кернеса входят несколько компаний, которые занимаются недвижимостью и медиа. К тому же, Кернес является бизнес-партнером скандального путинского олигарха Павла Фукса, который обосновался в Украине.

Напомним, что Геннадий Адольфович Кернес организовал масштабные коррупционные схемы, которые лишают Харьков миллиардов гривен.

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что чиновник Кернеса был завербован и передавал информацию россиянам. Так, директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта городского совета Семена Хмельницкого задержали из-за подозрения в государственной измене.

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