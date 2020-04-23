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23 апреля • обновлено в 16:35
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Журналистка рассказала о многомиллионной схеме Микитася в Чернобыле: Зеленский умолчал

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В фильме о первой годовщине президентства Владимир Зеленский похвастался борьбой с коррупцией. В качестве примера успешного кейса он привел скандальное дело "Укрбуда", но не рассказал правду о действующей схеме экс-главы компании.

Так, Зеленский умолчал о том, что Максим Микитась продолжает получать десятки миллионов гривен из госбюджета. Об этом написала на своей странице в Facebook журналистка Светлана Крюкова.

"Мало того, что (Микитась. – Ред.) залог не внес и сохранился на свободе, так еще и продолжает получать деньги из госбюджета по проекту строительства хранилища ядерных отходов в Чернобыле. Тот самый, в пожарах", – отметила она.

Микитась и Зеленский

Микитась и Зеленский

По словам Крюковой, генеральный подрядчик проекта "Укрбудмонтаж" полностью контролируется Микитасем через Андрея Сальника, родственника его супруги.

"И несмотря на то, что Микитась уже подозревается в миллионном присвоении чужих средств, уголовными делами меченный коррупционер, государство спонсирует его, перечисляя деньги на подконтрольные ему структуры", – добавила журналистка.

По ее данным, только за январь-апрель "Энергоатом" перевел 55,4 млн грн, которые, очевидно, ушли экс-президенту "Укрбуда" на внесение залога, поскольку до субподрядчиков деньги не дошли.

Соорганизатор этой схемы – Игорь Орлов, первый заместитель генерального директора по новым ядерным установкам, по указанию которого все деньги перечисляются Микитасю.

"Владимир Александрович, а почему об этом не показали в вашем фильме. Вы уже в теме? Или уже в доле?" – обратилась Крюкова к президенту Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

  • Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходила благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.

  • 14 мая 2019 года к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитась, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.

  • 20 апреля 2020 года стало известно, что Высший антикоррупционный суд не взял под стражу Микитася, которого подозревают в завладении чужим имуществом.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Светлана Крюкова Владимир Зеленский Максим Микитась
Место
Украина
Тег
Укрбуд
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