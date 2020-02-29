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29 февраля • обновлено в 13:26
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Журналиста из Крыма не пустили в Норвегию из-за России

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Журналисту российской "Парламентской газеты" Александру Мащенко, который проживает в Крыму, отказали во въезде в Норвегию из-за российского заграничного паспорта.

Мащенко хотел поехать в Осло на конференцию "Крым в геополитической перспективе" и подал документы на визу в посольство. Однако их не приняли, потому что журналист получил российское гражданство на аннексированном полуострове, сообщили на сайте издания.

Александр Мащенко

Александр Мащенко

pnp.ru

Как сказано в ответе посольства, российский загранпаспорт Мащенко не признается странами Шенгенского соглашения. Журналисту предложили путешествовать в Норвегию без визы с украинским биометрическим паспортом.

"У меня нет украинского биометрического паспорта и я не собираюсь его получать. Я, как и миллионы крымчан, российский гражданин. И мне очень жаль, что Европейский Союз не хочет понимать этого и не хочет слышать наш голос", – написал Мащенко в ответ в посольство.

Как писал OBOZREVATEL ранее, российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
И как вы втолкуете эрэфу, что мир не живет по законам эрэфии?
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