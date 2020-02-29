Журналиста из Крыма не пустили в Норвегию из-за России

Журналисту российской "Парламентской газеты" Александру Мащенко, который проживает в Крыму, отказали во въезде в Норвегию из-за российского заграничного паспорта.

Мащенко хотел поехать в Осло на конференцию "Крым в геополитической перспективе" и подал документы на визу в посольство. Однако их не приняли, потому что журналист получил российское гражданство на аннексированном полуострове, сообщили на сайте издания.

Александр Мащенко pnp.ru

Как сказано в ответе посольства, российский загранпаспорт Мащенко не признается странами Шенгенского соглашения. Журналисту предложили путешествовать в Норвегию без визы с украинским биометрическим паспортом.

"У меня нет украинского биометрического паспорта и я не собираюсь его получать. Я, как и миллионы крымчан, российский гражданин. И мне очень жаль, что Европейский Союз не хочет понимать этого и не хочет слышать наш голос", – написал Мащенко в ответ в посольство.

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