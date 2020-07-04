Журналист заснял бои под Торецком: враг выпустил около 40 снарядов. Фото и видео

В районе Торецка Донецкой области 3 июля произошли бои между вооруженными формирования России и украинскими военнослужащими.

Противник выпустил по позициям ВСУ около 40 снарядов, в том числе из тяжелого вооружения. В результате обстрела также погибла местная жительница. Соответствующие фото и видео заснял журналист Юрий Бутусов, сообщает "Цензор.Нет" (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца новости).

Результаты обстрелов в районе Торецка 3 июля censor.net

"По результатам перестрелки выяснилось, что кроме различных видов пехотного вооружения, россияне применили артиллерию и нанесли удары 122-мм гаубицами. В районе Торецка по нашим позициям выпущено около 40 снарядов, также несколько десятков снарядов выпущено по району Жованки и Зайцево", – отметил он.

Результаты обстрелов в районе Торецка 3 июля censor.net

Он отметил, что утром возле одной из позиций ВСУ обнаружены три попадания 122-мм снарядов. Украинские военнослужащие не пострадали, однако погибла местная жительница Елена Быхова.

Результаты обстрелов в районе Торецка 3 июля censor.net

Наши воины открыли ответный огонь по позициям террористов.

"Никаких признаков мирного урегулирования нет – идут безостановочно боевые действия малой интенсивности. Оккупанты продолжают топтать нашу землю, продолжают убивать", – подытожил Бутусов.

(Видео – Facebook Юрия Бутусова)

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска 3 июля разрушили два дома мирных жителей в Авдеевке Донецкой области.