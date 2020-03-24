Журналист раскрыл "аферу" с поставками масок из Украины в Барселону. Фото и видео

Экспорт масок из Украины в Испанию осуществлял гражданин Китая, а закупались они по заниженной цене.

При реальной цене на момент закупки в 20-25 грн, маски были проданы всего за 1,2 грн за штуку. Об этом сообщил журналист Евгений Плинский. Он опубликовал на своем YouTube-канале расследование, в котором подробно описал схему продажи противоэпидемических товаров (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Кто купил маски

По словам журналиста, экспорт масок из Украины в Испанию осуществлял гражданин Китая Ли Чан И, который является сооснователем общественной организации "Китайская диаспора в Украине" и китайского благотворительного фонда.

Евгений Плинский/YouTube

Он отправил 204 тысячи масок стоимостью 15,3 тысячи долларов. Получателем значится испанская компания Wasabilabs, которая похожа на фиктивного получателя. Официально в Барселоне она занимается продажей и одежды и головных уборов. В ее штате работает всего два человека.

Отправку масок Чан осуществлял как частное лицо. В телефонном разговоре с журналистом он рассказал, что китайское правительство поручило ему помочь найти маски для его страны. А приобрел их он у частного предпринимателя.

Плинский отметил, что маски по цене 1,23 грн ему продал "ФОП Юрий Пилипенко".

По словам Ли Чан И, их должны были доставить в Китай через Испанию, потому что рейсов из Украины в Китай на тот момент якобы уже не было.

Журналист заявил, что ему удалось пообщаться с перевозчиками и выяснить, что даже при отсутствии прямых полетов из Украины в Китай путь через Барселону невозможен.

"Испания лежит на обочине мировой логистики, а из Украины в Китай четыре основных пути: через Казахстан, Стамбул, Польшу и Катар. Барселоны тут и близко нет, но маски полетели на адрес фирмы, которая похожа на фиктивную", – рассказал он.

Журналист предположил, что маски остались в Барселоне, несмотря на заявления Ли, что они попали в Китай.

Стоимость масок

По словам Плинского, стоимость масок для Китая составила 1,23 грн, в то время как для украинской больницы производитель продавал их по 60 гривен.

Евгений Плинский/YouTube

Несмотря на то, что продавцы масок якобы указаны разные "ФОП Пилипенко" для китайцев, и "НВП Бук" для больницы, на самом деле это одна и та же структура, уверяет Плинский. "Бук юа" и "НВП Бук" принадлежат Алексею Козуню, а Юрий Пилипенко является официально директором "НВП Бук".

Евгений Плинский/YouTube

"У этой компании есть открытые фиктивные ФОПы для уклонения от уплаты налогов и осуществления черных безналоговых продаж, одним из таких ФОПов и является директор компании Юрий Пилипенко, который через себя осуществил безналоговую продажу 200 тысяч масок китайцу Ли… оптимизировать многомилионную продажу через ФОП – это по-нашему. Оговорили с китайцем минимально возможную цену, перевели ее на счет ФОПа, а за остальное Ли рассчитался кэшем, с которого никто не платил налоги", – предположил Плинский.

По его словам, реальная стоимость маски на тот период составляла около 20-25 гривен. Партия в 200 тысяч стоила от 4 до 5 миллионов гривен, но по документам она обошлась всего в 250 тысяч гривен.

Могла ли таможня не выпускать маски из страны?

Журналист подчеркнул, что Киевская таможня была обязана под любым предлогом не выпускать маски, даже не взирая на отсутствие официального запрета, хотя негласный запрет уже месяц как был.

Он привел в пример письмо от СНБО тогдашнему премьеру Алексею Гончаруку, которое было отправлено в январе, с требованием ввести запрет на экспорт противоэпидемических товаров, в том числе масок.

Евгений Плинский/YouTube

Также журналист отметил, что Гончарук обнародовал документ, в котором он давал распоряжение, в том числе главе Государственной таможенной службы Нефьодову, проработать такой запрет еще в феврале 2020 года.

Евгений Плинский/YouTube

Евгений Плинский/YouTube

"Это означает, что весь экспорт медицинских товаров после появления этих документов переходит в режим ручного управления. Каждая отправка, несмотря на всю ее легальность, обязана проходить через кабинет Нефьодова и его личное одобрение", – подчеркнул Плинский.

Последствия

Между тем, киевская прокуратура открыла уголовное производство (ч. 2 ст. 364 УК) по факту возможной причастности таможенников к незаконному экспорту медицинских масок в Испанию.

Предметом расследования стала заниженная стоимость поставок товара.

"23 марта 2020 на одном из Интернет ресурсов была изложена информация об обстоятельствах поставки за рубеж двух партий медицинских масок, произведенных в Украине. Как отмечается, поставка указанного товара была осуществлена по заниженной стоимости для уклонения от уплаты таможенных платежей и при содействии работников Киевской таможни", – отметили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявил, что вывоз партии украинских респираторов в Испанию был законным и осуществлен до запрета на экспорт медоборудования и лекарств.

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