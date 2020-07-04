Журналист показал доказательства российской агрессии на Донбассе. Фото

Журналист Юрий Бутусов показал осколок от снаряда, который, скорее всего, был выпущен из российской 122-мм гаубицы по позициям Вооруженных сил Украины.

Соответствующее фото он разместил на своей странице в Facebook. Журналист уточнил, что речь идет об обстреле Торецка 3 июля.

Осколок может принадлежать снаряду 122-мм гаубицы Facebook Юрия Бутусова

"Осколок, скорее всего, от снаряда российской 122 мм гаубицы, выпущенный вчера по нашим позициям в районе Торецка. Еще был тепленький, когда нашли. "Перемирие" на фронте такое каждый день, громкое, российские "партнеры" всячески демонстрируют желание вывести войска и добиться мира вот такими вот обстрелами", – написал Бутусов.

Facebook Юрия Бутусова

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Торецка Донецкой области 3 июля произошли бои между вооруженными формирования России и украинскими военнослужащими. По данным Бутусова, противник выпустил по позициям ВСУ около 40 снарядов, в том числе из тяжелого вооружения. В результате обстрела погибла местная жительница.