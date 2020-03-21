Журналист назвал возможного убийцу Старицкого: замешана жена Кожары

Журналист Денис Казанский написал, что экспертиза якобы обнаружила на одежде жены экс-главы МИД Украины Леонида Кожары следы продуктов выстрела. Именно в доме этой супружеской пары произошло загадочное убийство бывшего председателя правления канала "Интер" Сергея Старицкого.

На своей странице в Facebook Казанский отметил, что спустя месяц со дня убийства Старицкого ни Кожаре, ни его жене Марине Козерод так и не было предъявлено подозрение.

"Давно уже проведены следственные эксперименты. По шести из них уже есть выводы, а подозрения все нет. Убит человек, но никто не задержан. По моим данным, по уже имеющимся выводам экспертиз было установлено, что на одежде Козерод имеются следы продуктов выстрела. У покойного Старицкого таких следов не было. Также один из полицейских, который сразу прибыл на место преступления, рассказал, что Леонид Кожара пытался взять убийство на себя, но Козерод запретила ему это делать", – пишет журналист.

Убийство Сергея Старицкого

По словам Казанского, эти показания есть в материалах дела, однако правоохранители все равно никому не вручают подозрение.

"К слову, супруга Кожары уже имеет судимость. 16 июня 2016 года Марина Козерод была осуждена приговором Печерского райсуда Киева по части 2 статьи 15 части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины за кражу платья в магазине "Зара", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области, обнаружили труп с огнестрельным ранением.

Погибшим оказался Сергей Старицкий. Выяснилось, что Кожара и его гость во время ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Стрельба произошла во время застолья. Одна из его участниц Марина Козерод сообщила, что компания выпивала с 15:00.

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