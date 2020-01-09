"Напоминает 2014-й": немецкий журналист нашел жуткое совпадение в крушении борта МАУ и МН-17

Политический редактор немецкого издания Bild Юлиан Репке опубликовал фото иранских СМИ с обгоревшими свадебными карточками погибших пассажиров рейса МАУ Тегеран – Киев. Он сравнил его с аналогичным снимком, на котором террористы "ДНР" позируют на камеру с вещами пассажиров малайзийского Boeing, сбитого на Донбассе в 2014 году.
Сравнение жутких кадров он провел на своей странице в Twitter, упрекнув иранских фотокорреспондентов в циничности.
"ISNA показывает свадебные фотографии погибших пассажиров авиакомпании МАУ, лежащие между обломками. Псевдопорядочность убивающих мулл едва ли может быть более отвратительной. Многое напоминает о 2014..." – провел он аналогию.
Катастрофы МН-17 и МАУ
Террористы "ДНР" позировали с вещами погибших пассажиров МН-17
Twitter Юлиана Репке
Иранцы опубликовали фото вещей погибших пассажиров самолета МАУ
Twitter Юлиана Репке
ISNA zeigt zwischen den Wrackteilen liegende Hochzeitsfotos getöteter Ukraine-Airlines-Passagiere.— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 8, 2020
Die Braut wird dabei gepixelt.
Der Pseudo-Anstand der mordenden Mullahs könnte kaum ekelerregender sein. Vieles erinnert an 2014 (rechts) ... pic.twitter.com/0lElNWgRGJ
Как сообщал OBOZREVATEL, Репке считает, что наиболее вероятной причиной крушения украинского Boeing 737-800 МАУ в Тегеране является попадание в него ракетой. Он провел свое расследование и нашел доказательства.
Напомним, ранее в сети появилось фото семьи террориста "ДНР" Сергея Данилова, одетой в вещи жертв катастрофы малайзийского Boeing, который сбили российские оккупанты над Донбассом.
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