"Напоминает 2014-й": немецкий журналист нашел жуткое совпадение в крушении борта МАУ и МН-17

Политический редактор немецкого издания Bild Юлиан Репке опубликовал фото иранских СМИ с обгоревшими свадебными карточками погибших пассажиров рейса МАУ Тегеран – Киев. Он сравнил его с аналогичным снимком, на котором террористы "ДНР" позируют на камеру с вещами пассажиров малайзийского Boeing, сбитого на Донбассе в 2014 году.

Сравнение жутких кадров он провел на своей странице в Twitter, упрекнув иранских фотокорреспондентов в циничности.

"ISNA показывает свадебные фотографии погибших пассажиров авиакомпании МАУ, лежащие между обломками. Псевдопорядочность убивающих мулл едва ли может быть более отвратительной. Многое напоминает о 2014..." – провел он аналогию.

Катастрофы МН-17 и МАУ

Террористы "ДНР" позировали с вещами погибших пассажиров МН-17 Twitter Юлиана Репке

Иранцы опубликовали фото вещей погибших пассажиров самолета МАУ Twitter Юлиана Репке

ISNA zeigt zwischen den Wrackteilen liegende Hochzeitsfotos getöteter Ukraine-Airlines-Passagiere.

Die Braut wird dabei gepixelt.

Der Pseudo-Anstand der mordenden Mullahs könnte kaum ekelerregender sein. Vieles erinnert an 2014 (rechts) ... pic.twitter.com/0lElNWgRGJ — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 8, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Репке считает, что наиболее вероятной причиной крушения украинского Boeing 737-800 МАУ в Тегеране является попадание в него ракетой. Он провел свое расследование и нашел доказательства.

Напомним, ранее в сети появилось фото семьи террориста "ДНР" Сергея Данилова, одетой в вещи жертв катастрофы малайзийского Boeing, который сбили российские оккупанты над Донбассом.

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