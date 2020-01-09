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9 января • обновлено в 13:35
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"Напоминает 2014-й": немецкий журналист нашел жуткое совпадение в крушении борта МАУ и МН-17

1.3т
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Политический редактор немецкого издания Bild Юлиан Репке опубликовал фото иранских СМИ с обгоревшими свадебными карточками погибших пассажиров рейса МАУ Тегеран – Киев. Он сравнил его с аналогичным снимком, на котором террористы "ДНР" позируют на камеру с вещами пассажиров малайзийского Boeing, сбитого на Донбассе в 2014 году.

Сравнение жутких кадров он провел на своей странице в Twitter, упрекнув иранских фотокорреспондентов в циничности.

"ISNA показывает свадебные фотографии погибших пассажиров авиакомпании МАУ, лежащие между обломками. Псевдопорядочность убивающих мулл едва ли может быть более отвратительной. Многое напоминает о 2014..." – провел он аналогию.

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Террористы "ДНР" позировали с вещами погибших пассажиров МН-17

Террористы "ДНР" позировали с вещами погибших пассажиров МН-17

Twitter Юлиана Репке

Иранцы опубликовали фото вещей погибших пассажиров самолета МАУ

Иранцы опубликовали фото вещей погибших пассажиров самолета МАУ

Twitter Юлиана Репке

Как сообщал OBOZREVATEL, Репке считает, что наиболее вероятной причиной крушения украинского Boeing 737-800 МАУ в Тегеране является попадание в него ракетой. Он провел свое расследование и нашел доказательства.

Напомним, ранее в сети появилось фото семьи террориста "ДНР" Сергея Данилова, одетой в вещи жертв катастрофы малайзийского Boeing, который сбили российские оккупанты над Донбассом.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Крушение украинского Boeing 737 в Иране На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Иран
Теги
МАУ Боинг МН17
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