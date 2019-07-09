"Ж*па и г*вно!" Опубликована запись прослушки по делу о бронежилетах для ВСУ

Государственно бюро расследований опубликовало запись разговоров чиновников Минобороны, связанных с закупкой по завышенным ценам некачественных бронежилетов для военных.

Пресс-служба ГБР сообщает, что чиновники Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя.

"Готовься, какого... ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз", – звучала фраза в разговоре военных, ответственных за закупку бронежилетов и другого вещевого имущества для ВСУ.

Технолог производства знала о плохом качестве металла, о чем и сообщила чиновнику в Минобороны: "Нашли необработанный металл. Ну, честное слово, – гавно". При этом технолог подчеркнула, что бронежилеты для армии не годятся: "жопа, кустарная работа".

На видео также демонстрируются лабораторные испытания изъятых в ходе следственных действий бронежилетов Корсар М3с 1-4 класса защиты.

"Для окончательных выводов о несоответствии закупленного вещевого имущества назначен комплекс экспертиз. Однако уже по предварительным данным действия чиновников нанесли ущерб государству в сумме около 100 млн гривен. Кроме того, продолжаются следственные действия с изъятыми документами", – добавили в Бюро.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Госбюро расследований и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!