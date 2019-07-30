Украл паспорт, а потом зарезал: подробности жестокого убийства заробитчанки из Украины в Германии

В Берлине произошла ужасная трагедия с молодой украинкой – была убита 25-летняя Наталья Михайлюк из Черновицкой области.

Полиция обнаружила ее тело с многочисленными ножевыми ранениями в квартире на 7-м этаже. По подозрению в убийстве арестован 64-летний гражданин Германии, который находился там же. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Беспокоиться начали родные

Как рассказал OBOZREVATEL один из жителей этого дома, Наталью стали разыскивать ее родные и друзья.

"Вроде бы она им не звонила какое-то время, они, видимо, стали волноваться. Приехала полиция и возле квартиры увидела следы крови. Они выломали двери. И нашли эту женщину, она сидела в кресле, на ней было много ранений. Хозяин тоже был там. Но никаких криков накануне никто не слышал, все было тихо. Я эту женщину не знаю, но иногда она действительно гуляла тут с большой собакой", – отметил житель дома.

Одно из последних фото Натальи Facebook Натальи Михайлюк

Знакомая Натальи сообщила нам, что девушка ухаживала за этим пожилым немцем.

"И собаку его выгуливала, и есть ему готовила, и убирала. Сначала она снимала жилье, но у нее возникли какие-то проблемы с хозяйкой, та требовала деньги. И Наташа перебралась жить в квартиру этого пенсионера, он ей дал комнату, чтобы она работала у него. А когда ей нужно было уезжать, этот дед не отпускал, даже украл ее паспорт. Видимо, боялся, что больше никто не будет за ним ухаживать, я не знаю. И вот теперь убил. И погибла она не 25-го, как пишут, а раньше. Он несколько дней ее тело держал в квартире, это какой-то ужас!" – сокрушается подруга.

64-летнего хозяина квартиры арестовали по подозрению в убийстве, из квартиры его вывозили на медицинском кресле, под простыней, видимо, скрывая от журналистов. Полиция больше никаких подробностей убийства не дает, ссылаясь на тайну следствия.

Подозреваемого вывезли под простынею www.morgenpost.de

Возле дверей квартиры нашли следы крови bild.de

Осталась дочь и любимый человек

У Натальи в Украине, в родном городе Заставна, осталась 8-летняя дочь Настя, которая живет с родителями погибшей. А также гражданский супруг, Александр. Он известный на Буковине спортсмен.

Также у Натальи был большой черный пес, и она с ним часто бывала в "Школе рабочих собак". Участники этого клуба первыми сообщили о трагедии.

Наталья со своим любимцем Facebook Натальи Михайлюк

Нам они рассказали, что Наталья была душой компании.

"Она была хохотушка, все ее очень любили. Приезжала на площадку, и все сразу говорили: "Наташка приехала, сейчас весело будет". Она все время что-то выдумывала. Для нас это огромная личная трагедия", – отметил в беседе с OBOZREVATEL один из ее знакомых по клубу.

Наталья (вторая слева) с друзьями Facebook Натальи Михайлюк

Сама Наталья занималась маникюром, была мастером по накладным ресницам. На ее страничке есть фото, свидетельствующее, что она также получила сертификат массажиста.

Это была последняя поездка в Германию

В Германию на заработки еще давно ездил отец Натальи. Как рассказывают знакомые, работал он там по три месяца, потом возвращался.

"Как все наши земляки, которые хотят что-то подзаработать", – говорит знакомый семьи.

Наталья с дочкой Facebook Натальи Михайлюк

Наташа тоже решила, что нужно поехать на заработки в Европу, и это была уже не первая ее поездка. Правда, судьба заробитчанки ей не нравилась. Она должна была вернуться домой в прошлые выходные, а буквально за несколько дней до этого ее убили. Девушка говорила одной из своих подруг о том, что не хочет больше ездить на заработки.

Наталья Михайлюк Facebook Натальи Михайлюк

"У нее есть дочь, и Наташа очень тяжело переживала расставание с ней. Тем более, что у нее появился любимый человек и она мечтала о своей хорошей семье. Она была настоящим ангелом, всегда улыбалась, старалась помочь, чем могла. Она много работала и хотела, чтобы ее дочка ни в чем не нуждалась, заботилась о своих родителях. И тут такая трагедия", – пояснила одна из ее знакомых.

Сейчас друзья Натальи собирают деньги на похороны и помощь ее семье. Тело девушки вскоре должны доставить на родину.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram