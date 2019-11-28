Жизнь превратилась в ад: как в Украине борются с "безумным террором"

Когда преступления совершают люди с психическими заболеваниями, пострадавшим можно не рассчитывать на правосудие. Наличие диагноза – по сути индульгенция для преступника.

О шокирующих случаях "неадекватного террора" и можно ли "избавиться" от опасного соседства – в публикации OBOZREVATEL.

Шел убивать

Ранее мы рассказывали о жутком случае в жилом доме по улице Василенко в Киеве. Неадекватный мужчина ворвался в квартиру 67-летнего полковника Вооруженных сил Украины в отставке Николая Черненького. Он стал зверски избивать хозяина квартиры и наверняка убил бы, если бы не дочь Николая, оттянувшая буйного человека от уже бесчувственного отца.

Николай Черненький (с внуком) - до нападения и после. Школьник стал свидетелем нападения на дедушку

Прошло больше года, но виновник не понес ответственности и продолжает наводить ужас на соседей.

"Из окна он кричит, что всех убьет. Стучит ногами в двери жильцов, круглосуточно включает громкую музыку. Полиция на вызовы даже не приезжает", – рассказала OBOZREVATEL дочь пострадавшего Екатерина Черненькая.

Девушка говорит, что неадекват сделал из ее отца инвалида. В результате нападения Николай Черненький получил перелом костей лица со смещением.

Николай Черненький в больнице

Сама Катерина в шоке от того, как полиция ведет дело. Так, правоохранители открыли уголовное производство по статье "нанесение повреждений средней тяжести", в то время как независимый эксперт установил, что ее отец получил тяжкие телесные повреждения.

Девушка говорит, что после следственного эксперимента потерпевшим настойчиво предлагали… подписать пустой лист. Также следователь, по ее словам, неоднократно убеждала семью отказаться от открытия уголовного производства, поскольку дело "бесполезное".

Семья направила письмо в Генеральную прокуратуру, в котором рассказала о нарушениях в досудебном расследовании

Екатерина говорит, что на фоне всего пережитого, а также беззакония, ее мать попала в больницу. "Сестра тоже живет в вечном страхе за ребёнка. Наша жизнь превратилась в ад", – рассказала девушка.

Екатерина считает, что полиция расследует дело с неохотой, потому что родственники нападавшего имеют отношение к правоохранительным органам.

"Боевой" дедушка

Жителю дома по улице Метрологической, 10 в Киеве – 80-летнему Ивану Г. удается держать в напряжении весь дом. Мужчина неоднократно устраивал в своей квартире пожары. В последний раз он оставил чайник на кухне и ушел спать. Произошло это в день выборов президента Украины - 31 марта. В тушении пожара тогда участвовали три единицы техники.

Дом на улице Метрологической, 10 в Голосеевском районе Киева OLX.ua

Дом на улице Метрологической, 10 в Голосеевском районе Киева Google. Maps

Председатель Объединения совладельцев многоквартирных домов "Звезда" Алла Маркина рассказала OBOZREVATEL, что житель их дома – социально опасный человек.

"После пожара в марте мы написали коллективное обращение в газовую службу, и пенсионеру отключили газ. Тем ни менее он продолжает разводить в квартире огонь, который затем тушит. Он непредсказуем. Все ждем, что он нападет на кого-то, либо устроит пожар в квартире или подвале дома", – рассказала она.

В государственные службы с просьбой поучаствовать в судьбе жильца люди пока не обращались.

"Консультировалась с участковым, он сказал: для того, чтобы положить человека на лечение в психиатрическую лечебницу, нужно обращение его родственников. Но у Ивана Федоровича осталась из родных лишь дочь, которая порвала с ним всякие связи. В свое время отец с женой ее сильно гнобили", – рассказала она.

По словам Аллы Маркиной, пенсионер ранее заключил договор с фирмой "Пансион", которые должны присматривать за ним, в обмен на квартиру. "Но, я не вижу, чтобы за ним особо смотрели", – рассказала Маркина.

Председатель говорит, что многим жильцам их дома по-человечески жаль пенсионера – в прошлом военного. С другой стороны, от его неадекватных поступков могут пострадать люди.

Какой выход?

Если человек, состоящий на учете у психиатра, совершает неправомерные действия, нужно в любом случае вызвать полицию, и правоохранители должны реагировать на нарушение, рассказал OBOZREVATEL эксперт-криминалист Юрий Ирхин.

Госпитализация же человека в психиатрические медучреждения (кроме случаев принудительного лечения) происходит добровольно – по просьбе пациента или его осознанного письменного согласия. Об этом говорит Закон Украины "О психиатрической помощи".

Принудительное лечение возможно в том случае, если лицо ведет себя неадекватно и может нанести ущерб себе или окружающим из-за своего психического состояния.

P. S. Реальность такова, что даже в случае угрозы окружающим, не факт, что психически нездорового человека положат на принудительное лечение. При этом люди, которые пострадали от неадеквата, будут долго добиваться справедливости. Пример – печальная история с нападением на Николая Черненького.

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