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''Живые стоят на трупах'': в порту Одесщины из-за бюрократии умирают сотни овец

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В паромном терминале Черноморского порта от голода и жажды умирают три сотни овец, которых запретила вывозить ветеринарная служба.

Живой груз закрыт в фуре без воды и пищи уже почти две недели. Машина не может выехать за пределы порта, а хозяева не могут передать на территорию хоть какой-то корм. Животных невозможно ни накормить, ни напоить. Одно за другим они умирают, а живые стоят на трупах. Вонь вокруг - невероятная, передает ТСН.

"Я билась, я обращалась к нашим ветеринарам, на что мне ответили, что ничем помочь не могут. Одесса направляет меня на Киев, Киев отправляет меня в Одессу. Я неоднократно стучала во все двери, на что мне отвечали, что это не их проблема и чтобы я решала, как хочу. Животные мучаются, и я страдаю вместе с ними", - рассказывает владелица овец Елена Севинч.

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Владелица овец и добровольцы из соседних фур пытались хоть как-то поддержать животных – ломали ветки, собирали вокруг сухую траву. Но как накормить три сотни овец несколькими руками в портовом терминале?

Овец экспортировали паромом в Турцию. Здоровые, осмотренные специалистами, они прошли должный карантин и отправились через море. Но покупатель за своим товар не явился, и груз вернули в Украину. Паром привез фуру в порт, а дальше ситуация зашла в тупик.

Ветеринарная служба запретила вывозить животных с территории терминала. Мол, кто знает, какую заразу они подхватили. Однако комментировать ситуацию отказывается.

В департаменте ветмедицины поясняют, что закон запрещает ввоз животных из стран, где зафиксированы вспышки опасных болезней.

"В Турции, и в том числе в 2018 году, регистрируются такие опасные заболевания, как ящур, чума мелких журных, блутан и ряд других. У нас нет подтверждения компетентного органа, что они не имели там никакого контакта с другими животными, не разгружались и даже не спускались на территорию. Данные животные подлежат или возврату обратно в Турцию, или уничтожению на территории Украины за средства владельца или перевозчика", - заявил заместитель директора департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Артем Саенко.

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При этом для того, чтобы убить потенциально опасных животных, их также необходимо вывезти за пределы порта, вплоть до Винницкой области, а сделать это без разрешения также невозможно.

"Вне камеры владелица рассказывает: ей предлагали решить вопрос за взятку, но она отказалась. Бросить овец, которых сама растила, на произвол судьбы тоже не может. Поэтому живет в кабине фуры, в страшном зловонии, днем и ночью слушая, как в муках умирают плоды труда ее и сотрудников и ожидаемые заработки", - сказано в сюжете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Одесщине подтвердили случай заболевания "сибирской язвой".

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pompadur marselina
pompadur marselina
Вы че творите, придурки майданутые!? Отпустите овечек, их сам Господь дал Ною для спасения мира! Да вас самих передушить надо, уроды. Только и смотрите как бы России пакость сотворить, дегенераты. Чтоб вам всем лечь в одной вонючей яме вместе с убиенными овечками.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Не нужны ваши ни свиньи, ни овцы теперь никому.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Забавно...страна идиотов
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