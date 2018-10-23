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''Живой щит?'' В бойне с Росляковым нашли серьезную неувязку

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В сети подставили под сомнение информацию о том, что несколько первокурсников закидывали камнями Владислава Рослякова, подозреваемого в нападении на Керченский политехнический колледж.

"Мне очень жаль детей погибших! Но! 1. История второй мировой войны в СССР, например, подменяли рассказами про подвиги и героизм - традиция. 2. Камнями? В коридорах? Классах? Буфете? Не попали? (Росляков в библиотеке в белоснежной футболке, чистых штанах и стерильных берцах)", – пишет RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Блогер показал пост корреспондента "Комсомольской правды" Романа Голованова, где тот назвал имена студентов, которые закидывали камнями керченского стрелка.

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"Этим парням 15-16 лет. Когда керченский стрелок убивал людей в колледже, четверка героев создала "живой щит". Они закидывали маньяка камнями, пока девочки спасались и убегали от выстрелов. Парни уберегли много человеческих жизней в тот день. Сами геройски погибли. Запомните их имена и лица: Никита Флоренский, Владислав Вердибоженко, Данил Пипенко, Сергей Степаненко", – написал журналист, опубликовав снимки детей.

Первокурсники колледжа в Керчи

Первокурсники колледжа в Керчи

Роман Голованов / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате теракта в Керчи погиб 21 человек. Находить тела погибших студентов и преподавателей продолжали и на следующие сутки, поскольку они лежали под завалами в результате взрыва.

В сети уже указывали на неувязки в обвинениях Владислава Рослякова, которого нашли мертвым в библиотеке. В частности, пользователи задались вопросом, почему он оказался в новых берцах и чистой одежде, несмотря на то, что вокруг было много крови и дыма. Кроме того, появилась информация, что у стрелка было четыре сообщника.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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