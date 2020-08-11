Живодерке из Запорожской области грозит 8 лет тюрьмы: девушке объявили подозрение

Живодерке из Запорожской области сообщили о подозрении.
Подозреваемой живодерке из Запорожской области 24-летней Кристине Степаненко объявлено подозрение в издевательстве над животными, а также создании и распространении порноконтента.
Жительница села Вильнокурянивское, как сообщается на официальном сайте Национальной полиции, снимала для соцсетей видео со сценами живодерства и порнографического характера.
Часть из этих видеоматериалов фигурантка продавала, остальные – публиковала для "привлечения" аудитории.
Стоил один такой видеоматериал около 2 тысяч гривен. Также установлено, что девушка снимала видео "под заказ". За такие действия злоумышленнице грозит до восьми лет заключения.
В доме гражданки провели обыск, изъята компьютерная техника, жесткие диски, мобильные телефоны и банковские карточки.
Злоумышленницу подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК.
Подозрение девушке объявил отдел противодействия киберпреступности в Запорожской области совместно со следственным отделом полиции региона под процессуальным руководством местной прокуратуры.
Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступной деятельности.
npu.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Запорожской области разоблачили группу живодеров, которые снимали порно с животными, подвергая их мучительной смерти. Полиция задержала троих участников, которые продавали доступ к видео в соцсети "Вконтакте" с таким контентом за 50 долларов.
Жертвами живодеров в одном из сел Вольнянского района становились коты, собаки, куры, гуси и прочие животные.
"Группу" возглавлял 52-летний Александр, помогала ему в этом жена. 24 летняя Кристина была главной актрисой в роликах с убийствами и пытками животных.
СМИ сообщали, что неизвестные устроили самосуд над подозреваемыми в издевательствах над животными. Им подожгли дом, машину, а организатора серьезно избили.
Подробнее о живодерах – в нашем материале по ссылке.