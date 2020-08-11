Живодерке из Запорожской области грозит 8 лет тюрьмы: девушке объявили подозрение

Живодерке из Запорожской области сообщили о подозрении.

Подозреваемой живодерке из Запорожской области 24-летней Кристине Степаненко объявлено подозрение в издевательстве над животными, а также создании и распространении порноконтента.

Жительница села Вильнокурянивское, как сообщается на официальном сайте Национальной полиции, снимала для соцсетей видео со сценами живодерства и порнографического характера.

Часть из этих видеоматериалов фигурантка продавала, остальные – публиковала для "привлечения" аудитории.

Стоил один такой видеоматериал около 2 тысяч гривен. Также установлено, что девушка снимала видео "под заказ". За такие действия злоумышленнице грозит до восьми лет заключения.

В доме гражданки провели обыск, изъята компьютерная техника, жесткие диски, мобильные телефоны и банковские карточки.

Злоумышленницу подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК.

Подозрение девушке объявил отдел противодействия киберпреступности в Запорожской области совместно со следственным отделом полиции региона под процессуальным руководством местной прокуратуры.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступной деятельности.

npu.gov.ua

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