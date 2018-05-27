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"Живете в Крыму?" Пропагандисты КремльТВ ярко подкололи Аксенова

5.1тЧитать новость на украинском

В эфире российской пропагандистской программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева подколола лидера крымских оккупантов Сергея Аксенова.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook бизнесмен Сергей Запорожский.

В эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" Аксенов заявил, что на нем якобы вовсе не отражаются введенные после оккупации Крыма санкции.

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"Мы ничего особо не потеряли. Лично мне вообще до лампочки эти санкции. Я сегодня живу в своей стране родной и мне есть куда путешествовать", - заявил оккупант.

Но тут же пропагандистка Скабеева перебила Аксенова, сказав: "Куда вам путешествовать, если вы и так живете в Крыму?"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Аксенов закатил истерику перед жителями Крыма.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Сергей Аксенов
Место
Россия
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