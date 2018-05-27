"Живете в Крыму?" Пропагандисты КремльТВ ярко подкололи Аксенова

В эфире российской пропагандистской программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева подколола лидера крымских оккупантов Сергея Аксенова.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook бизнесмен Сергей Запорожский.

В эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" Аксенов заявил, что на нем якобы вовсе не отражаются введенные после оккупации Крыма санкции.

"Мы ничего особо не потеряли. Лично мне вообще до лампочки эти санкции. Я сегодня живу в своей стране родной и мне есть куда путешествовать", - заявил оккупант.

Но тут же пропагандистка Скабеева перебила Аксенова, сказав: "Куда вам путешествовать, если вы и так живете в Крыму?"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Аксенов закатил истерику перед жителями Крыма.