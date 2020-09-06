На Ривненщине женщина убила мужа, ранила дочь и хотела покончить с собой.

Жительница Ривненской области устроила смертельную стрельбу якобы из-за конфликта с мужем из-за отдыха на море.

Об этом в Facebook заявила местная журналистка Виктория Мамотюк, ссылаясь на "собственные источники".

"Папа с ребенком хотел ехать на море и не хотели взять с собой маму. Из-за этого возник конфликт", – утверждает она.

Однако в комментариях пользователь Александр Курсик, который представился другом погибшего, назвал версию журналистки бредом. Он заявил, что семья планировала отдыхать в Турции и билеты были у всех членов семьи.

Жительница Ривненщины убила мужа из-за путевки на море – журналистка

Жительница Ривненщины убила мужа из-за путевки на море – журналистка

Как писал OBOZREVATEL, в Дубно Ривненской области офицер избил солдата-контрактника за опоздание на дежурство, от полученных травм тот скончался.

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